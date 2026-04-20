Campismo se crece en Sancti Spíritus (+fotos)

La búsqueda de alternativas en las seis instalaciones del sector en Sancti Spíritus hace que permitió que hasta el cierre de marzo se superara el número de clientes y de ingresos económicos previstos

Los jóvenes son los que más acuden al Campismo en estos tiempos. (Fotos: Cortesía de Campismo)

Los jóvenes espirituanos figuran entre los principales visitantes que en lo que va de año acudieron a las seis instalaciones de Campismo de la provincia, una modalidad que mantiene favorables indicadores tanto en el número de clientes atendidos como en los ingresos económicos, con más de 23 millones de pesos recaudados, unos cinco por encima de lo previsto para esta etapa.

Así lo declaró a Escambray Vanessa Días Díaz, directora comercial de la Empresa Provincial, quien explicó que esta modalidad recreativa, subordinada a Islazul, apuesta por mantenerse activa y con alta demanda, a pesar de las marcadas limitaciones relacionadas con la disponibilidad de combustible que afectan el traslado de los excursionistas.

El baño en ríos sigue siendo una de las principales preferencias.

Aun así, en el primer trimestre del año más de 19 000 campistas disfrutaron de esta modalidad turística, la cual permite entrar en contacto directo con la naturaleza, además de acceder a un número de servicios gastronómicos y recreativos tales como ruedas alrededor de las fogatas, senderismos, visitas a cuevas y sitios de interés histórico, paseos a caballo, acampadas en casas de campañas y, por supuesto, el baño en ríos y cascadas, entre otros.

La propia directora comercial explicó que, unido a la atención a quienes los visitan, en las propias instalaciones se desarrolla un intenso programa de reanimación constructiva y cambio de imagen, el cual se realiza en saludo al aniversario 45 de la creación del Campismo Popular, pero además permite arribar a la próxima etapa estival en mejores condiciones.

“Hasta la fecha, hemos recuperado cuatro habitaciones que se encontraban fuera de orden en el campismo Poza Azul y trabajamos en otras cuatro de Manacal, además de intensificar las labores en las áreas verdes, en los huertos del cocinero, en las parcelas destinadas al cultivo de viandas y frutales que luego se emplean en la alimentación de los propios visitantes y hasta en las propias áreas de baños, pues debido a la falta de combustible no se pudo completar el llenado de las dos piscinas radicadas en Planta Cantú y Bamburanao, aclara Vanessa

Los juegos en las áreas recreativas atrapan la atención de grandes y chicos.

“Lo cierto es que el Campismo es hoy el único sector de Izlazul que mantiene activo el servicio de alojamiento y, cuando un cliente acude a nuestras oficinas en busca de información para realizar su reserva, le explicamos bajo qué condiciones estamos trabajando; así, los campistas lleven sus propios ventiladores y lámparas recargables, incluso algunos van hasta con sus estaciones de energía y en ocasiones las ponen a disposición de la instalación para realizar las actividades recreativas en las noches”, asegura.

Campismo pudo aplicar una buena estrategia que le permitió adquirir mercancías suficientes para asegurar la prestación de servicios gastronómicos y la venta de productos en el área de mercado, además de continuar con la autogestión, algo que ofrece garantías sólidas para quienes acuden a las seis instalaciones del sector en la provincia en busca de un esparcimiento sano en medio de un entorno natural.