Parlamentarios cubanos reiteran rechazo a hostilidad de EEUU

Integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) reiteraron este jueves su condena al bloqueo económico y las medidas coercitivas que aplica el gobierno de Estados Unidos.

Durante una audiencia pública, celebrada en La Habana, los diputados enumeraron varios de los perjuicios causados aquí por la hostilidad de la Casa Blanca.

Entre los principales daños referidos está obstaculizar el desarrollo del sistema económico cubano, a partir de la imposibilidad de utilizar el dólar para realizar operaciones internacionales.

Los parlamentarios acusaron al gobierno norteamericano de impedir el acceso de Cuba a medicamentos y otros insumos necesarios para garantizar la asistencia médica.

También aseguraron que las sanciones de EEUU dificultan las relaciones con los bancos de otras naciones, lo que demuestra que tienen carácter extraterritorial y el propósito de excluir a la nación antillana del sistema financiero internacional.

Otro ministerio muy perjudicado, según expusieron, es el de Energía y Minas, que carece de posibilidades para adquirir tecnologías, incrementar las producciones, cumplir los programas de mantenimiento y proyectar inversiones.

De acuerdo con el Parlamento cubano, la audiencia precede a la presentación y votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para derogar el bloqueo.