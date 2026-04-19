Líbano: Denuncian violaciones israelíes al alto el fuego

Las operaciones contradicen declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Israel cesaría los bombardeos en territorio libanés

Suman 23 las acciones militares atribuidas a Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego de 10 días. (Foto: PL)

Al menos 12 ataques ejecutados por el ejército de Israel fueron reportados en el sur de Líbano durante el segundo día del acuerdo de alto el fuego, según informaron este domingo medios de prensa libaneses.

Las acciones incluyeron bombardeos de artillería, ataques contra viviendas y edificios, así como sobrevuelos de aviones de combate y drones en varias localidades del sur del país.

El mando militar israelí confirmó parte de las operaciones, al alegar que respondían a la necesidad de “frustrar una amenaza” contra sus fuerzas y prevenir riesgos para asentamientos en el norte, al tiempo que acusó al movimiento Hezbolá de incumplir el acuerdo.

En esa línea, aseguró haber atacado y “eliminado” dos células mediante bombardeos aéreos, bajo el argumento de impedir acciones inminentes contra sus tropas.

El pacto de cese de hostilidades contempla una cláusula que, según Israel, le permite adoptar medidas de “autodefensa” ante amenazas planificadas o en curso, lo cual ha sido invocado para justificar las operaciones militares.

Por su parte, el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó que el alto el fuego implica el cese total de las hostilidades y advirtió que la resistencia mantendrá a sus combatientes en el terreno para responder a eventuales violaciones.

“El alto el fuego no puede ser unilateral”, subrayó Qassem, quien rechazó aceptar nuevas agresiones mientras se espera una solución diplomática.

En la jornada previa, primer día del acuerdo, se registraron 11 ataques israelíes en el sur y el este del Líbano, con saldo de un muerto y varios heridos.

Con estos hechos, suman 23 las acciones militares atribuidas a Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego de 10 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Las operaciones contradicen declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Israel cesaría los bombardeos en territorio libanés.

Desde el inicio de la ofensiva el 2 de marzo, más de dos mil 294 personas han muerto, siete mil 544 resultaron heridas y más de un millón fueron desplazadas, de acuerdo con datos oficiales.