Derivados de petróleo donado por Rusia se distribuyen en Cuba

El inicio de ese proceso permite comenzar a reducir las afectaciones al servicio eléctrico y aliviar el déficit de combustible en varios sectores

La totalidad de los derivados permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes. (Foto: PL)

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) aseguró este domingo que comenzó la distribución en toda la isla de los derivados del procesamiento de 100 mil toneladas de petróleo donadas recientemente por el Gobierno de Rusia.

Según informó a medio locales el director adjunto de la entidad, Irenaldo Pérez, el procesamiento del crudo dura entre 12 y 15 días, por lo que la producción y distribución de gasolina, diésel, fuel oil y gas licuado es de manera escalonada.

El inicio de ese proceso, añadió, permite comenzar a reducir las afectaciones al servicio eléctrico y aliviar el déficit de combustible en varios sectores.

La totalidad de los derivados permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes, señaló, y precisó que «no resuelve todo el problema energético, pero constituye un respiro importante en medio del cerco energético impuesto».

Asimismo, luego de explicar el mecanismo de distribución, el directivo de CUPET subrayó que el bloqueo de Estados Unidos les impide a los proveedores internacionales negociar libremente con Cuba y exigió la derogación de esa política de la Casa Blanca.