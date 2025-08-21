Reciben centros sanitarios de Sancti Spíritus condición de institución acreditada (+fotos)

Representantes del Ministerio de Salud Pública entregaron el reconocimiento al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, la Clínica Estomatológica Docente del Municipio de Sancti Spíritus y el Policlínico Universitario Juana Naranjo León

Tres instituciones sanitarias de Sancti Spíritus: el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, la Clínica Estomatológica Municipal y el Policlínico Universitario Juana Naranjo León, más conocido como Policlínico Centro, recibieron hoy la condición de Institución Acreditada en las categorías oro, plata y bronce, respectivamente, otorgadas por la Junta Nacional de Acreditación del sector.

En particular, el doctor en Ciencias Reinol Delfín García Moreiro, viceministro de Salud Pública entregó la mencionada condición al mayor centro asistencial de la provincia; ceremonia a la que asistieron la integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización política en Sancti Spíritus, Deivy Pérez Martín y el gobernador del Gobierno Provincial, Alexis Lorente Jiménez.

García Moreiro significó que este resultado del Camilo Cienfuegos no es de un día, sino del empeño de años de un colectivo de referencia a nivel de país que logró acreditar una elevada cifra de servicios, todos con los estándares establecidos en cuanto a la formación de los recursos humanos, calidad y seguridad en la asistencia médica, entre otros.

Inaugurado el 27 de julio de 1986 por el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, el Camilo Cienfuegos obtuvo en 2024 el reconocimiento concedido por la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, gracias al sobresaliente desempeño a favor de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo local; además mereció la condición 8 de Octubre, otorgada por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

Por su parte, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, ponderó los avances reportados por el proceso de acreditación en Sancti Spíritus, en medio de las limitaciones materiales que han implicado sortear disímiles problemas; obstáculos enfrentados gracias a la calidad de los colectivos, la profesionalidad de sus trabajadores y el apego a los diferentes protocolos instituidos.

Al decir de Morales Suárez, dichos logros obedecen a la intersectorialidad alcanzada y a la guía de las autoridades partidistas y gubernamentales del territorio, evidente en los actuales resultados del Programa de Atención Materno Infantil y otros indicadores de salud.

Al entregar la condición de plata a la Clínica Estomatológica Docente del Municipio de Sancti Spíritus, Delfín García exhortó a los profesionales y técnicos de la institución a trabajar en función de obtener la categoría de oro, lo cual se traducirá en una mayor calidad en la prestación de los servicios.

El Policlínico Universitario Juana Naranjo León obtuvo la categoría de bronce, acreditación que reconoce el quehacer de este centro de referencia en la implementación del Programa de atención integral al paciente con úlcera de pie diabético, el proyecto de Municipios por la Salud, además de otras iniciativas a favor de la comunidad.