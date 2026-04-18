Instalaciones de Salud de Yaguajay se benefician con paneles solares

Ocho unidades asistenciales del municipio acogieron el montaje de kits de paneles solares de 2 kilowatts de potencia, los cuales aseguran la iluminación de los cuerpos de guardia y otras áreas de mayor acceso de la población

Los kits de paneles solares benefician a ocho unidades asistenciales de Yaguajay. (Foto: Greidy Mejía/Escambray)

Cuando en marzo pasado llegó a Yaguajay la posibilidad de montar kits de paneles solares en las instalaciones de Salud, se abrió una puerta para mejorar los servicios a la población en medio de la actual crisis energética que vive el país.

En declaraciones a Escambray Jorge Luis Ramón Plasencia, jefe de Administración de la Unidad Presupuestada Salud del norte espirituano, explicó que se recibieron ocho kits de 2 kilowatts de potencia, los cuales beneficiaron a igual cifra de instituciones sanitarias del territorio, entre ellas los cuatro policlínicos de la zona, el hogar materno, los hogares de ancianos de Vitoria y Mayajigua, así como la posta médica de Jarahueca.

Ramón Plasencia aclaró que la Empresa de la Construcción de Yaguajay acogió el montaje de estos kits, los cuales ya funcionan. Asimismo, señaló que solo queda pendiente para su puesta en marcha el kit del Policlínico Sergio del Valle, de Meneses, debido a labores constructivas que se ejecutan en el lugar.

“Estamos esperando a concluir las faenas constructivas asociadas a la impermeabilización del ala izquierda del policlínico, donde radica el cuerpo de guardia, zona clave con el uso de este equipo. Debemos tenerlo listo próximamente, una vez finalizadas las tareas de limpieza y pintura del local”, apuntó la propia fuente.

Por su parte, recalcó que estos kits de paneles solares garantizan el funcionamiento de los servicios sanitarios vitales para las personas las 24 horas del día, pues aseguran, sobre todo, la iluminación de áreas de importancia vital.

“El kit de 2 kilowatts de potencia brinda la posibilidad de alumbrado, y uso de televisor y refrigerador en las instituciones. Este último equipo beneficia a los hogares materno y de ancianos, por la importancia que tiene la refrigeración de los alimentos indispensables para estas personas”, agregó el directivo.

La implementación de estos kits de paneles solares en las instituciones de Salud de Yaguajay apuesta por el funcionamiento ininterrumpido de los servicios esenciales en los diversos centros de la Atención Primaria, lo cual garantiza la calidad de las prestaciones a la población.