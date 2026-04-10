Electromedicina Sancti Spíritus: Innovaciones a favor de la vida

La recuperación de incubadoras infantiles y de laboratorio ha sido uno de los resultados de mayor impacto. (Fotos: Reidel Gallo/Escambray)

Los integrantes del Comité de Innovadores y Racionalizadores (CIR) del Centro Provincial de Ingeniería Clínica Electromedicina Sancti Spíritus asumen numerosas inventivas para recuperar o reparar diferentes equipos de vital importancia para el sector de la Salud.

Ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba el déficit de piezas se acentúa, razón por la cual los aniristas se las ingenian para lograr la fabricación o adaptación de no pocos componentes con el objetivo darle vida útil al equipamiento clínico.

Ángel Gutiérrez González, presidente del CIR en dicha empresa, informó a Escambray que en el 2025 se realizaron cerca de 30 innovaciones con un impacto económico que superó los 8 millones de pesos, entre ellas la recuperación de la tarjeta electrónica del equipo de Rayos X del Hospital Pediátrico Provincial José Martí y varios autoclaves, la reparación de la escala de un lensómetro —equipo muy útil en el servicio de Oftalmología—, así como adaptaciones en el sistema de iluminación de los espectrofotómetros, los cuales se emplean en los análisis de laboratorio clínico.

El colectivo ostenta, desde hace varios años consecutivos, la Condición 8 de Octubre, reconocimiento que otorga la ANIR.

“También han sido objeto de innovaciones por parte de nuestros aniristas equipos de ultrasonido diagnóstico, de fisioterapia, estomatología, incubadoras infantiles y de laboratorio, cunas térmicas, centrífugas, microscopios con iluminación de luz blanca a los que se le han adaptado bombillos led, y, además, la recuperación de nebulizadores para fumigar —llamadas popularmente bazucas—, a las que ha sido necesario fabricarles algunas piezas que han sufrido deterioro debido al tiempo de explotación y a la intensidad de trabajo”, añadió Gutiérrez González.

Al cierre del primer trimestre de este año, gracias a la creatividad de los más de 20 innovadores con que cuenta esta entidad, se han recuperado alrededor de 10 equipos, a los que se suman otros 85 luego de su arreglo o reparación.

En el Centro Provincial de Ingeniería Clínica Electromedicina Sancti Spíritus unos 15 aniristas han resultado destacados por diferentes innovaciones y tres han recibido el Premio por la Obra de la Vida, mientras el colectivo ostenta, desde hace varios años consecutivos, la Condición 8 de Octubre, reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.