Reportan estado de lesionados tras accidente en Villa Clara (+fotos)

Los pacientes con diagnóstico de politraumatismos evolucionan favorablemente. (Fotos: Facebook)

Un equipo médico del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, continúa brindando atención especializada a los lesionados por un accidente de tránsito ocurrido este sábado en la carretera La Moza, en el municipio villaclareño de Manicaragua.

Se lamenta el fallecimiento del ciudadano Adalberto Armas Hernández, de 37 años de edad, natural de Vueltas, en el municipio de Camajuaní.

De los 10 lesionados reportados a raíz del accidente, siete necesitaron hospitalización; según el parte médico, uno de ellos presenta traumatismo cráneo encefálico severo y está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los pacientes con diagnóstico de politraumatismos evolucionan favorablemente, se espera que en los próximos días algunos de ellos puedan ser dados de alta y continuar su recuperación de forma ambulatoria.

Tres de los involucrados en el accidente no necesitaron ser hospitalizados, explicó el doctor Yandry Alfonso Chang, director de asistencia médica y medicamentos de la dirección general de salud en Villa Clara.

La doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de salud en Villa Clara, declaró a la Agencia Cubana de Noticias: «Nuestro equipo está trabajando incansablemente para garantizar la atención a los lesionados; estamos monitoreando de cerca su evolución y brindando todo el apoyo necesario a sus familiares».

Lamentamos el fallecimiento de una persona y trasladamos nuestro sentido pésame a sus familiares, agregó.