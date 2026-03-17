Accidente en Villa Clara: actualizan estado de salud de los 18 lesionados (+fotos)

Al cierre de esta información se mantienen estables y bajo constante vigilancia por el personal médico de la provincia

Del total de los lesionados, 16 pacientes fueron remitidos a la atención secundaria para recibir cuidados especializados. (Foto: ACN)

Autoridades de salud actualizaron en la noche de este lunes la cifra de lesionados tras el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 263 de la Carretera Central, en el municipio de Santo Domingo.

En declaraciones exclusivas a la ACN, la Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en la provincia, confirmó que el número total de lesionados asciende a 18 personas.

De esta cifra, la directiva especificó que 16 pacientes fueron remitidos a la atención secundaria para recibir cuidados especializados.

Rodríguez Hernández detalló que 12 adultos se encuentran actualmente bajo observación médica en el Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, mientras que cuatro menores de edad permanecen ingresados en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, ambos en la ciudad de Santa Clara.

La doctora aseguró que todos los pacientes presentan diagnóstico de policontusos, pero puntualizó que se encuentran sin peligro para la vida.

Al cierre de esta información se mantienen estables y bajo constante vigilancia por el personal médico de la provincia.

En declaraciones exclusivas a la ACN, el teniente coronel Heriberto Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Villa Clara, informó que el siniestro involucró a un camión que transportaba personal y mercancías con destino al municipio de Corralillo.

El oficial explicó que el vehículo realizó una maniobra de adelantamiento, tras la cual invadió la senda opuesta, se salió de la vía hacia la cuneta y terminó volcándose.

Finalmente, el teniente coronel señaló que las autoridades competentes mantienen las investigaciones en el lugar de los hechos para determinar con exactitud las causas que provocaron el lamentable suceso.