Se honra la poesía en Sancti Spíritus

El escritor espirituano Esbértido Rosendi recibió el agasajo del gremio asistente en la cita. (Foto: Lisandra Gómez)

A Esbértido Rosendi, bautizado hace años como el Poeta de la Ciudad, se le rindió homenaje durante la Jornada Nacional de la Poesía, evento que hasta este domingo sesiona en Sancti Spíritus.

Precisamente, el reconocido autor fue uno de los impulsores de la cita que cada año convoca a escritores e investigadores de todo el país, según explicó Sayli Alba Álvarez, directora del Centro Provincial de Promoción Literaria Raúl Ferrer.

En el encuentro se reconoció no solo su valía como escritor, sino como promotor de la obra de muchas generaciones de espirituanos.

“En esta oportunidad nos acompañan autores de Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey y Mayabeque, apuntó.

Conferencias, paneles y presentaciones de libros en instituciones educativas y culturales, así como en centros de trabajo, conforman el programa del evento, amenizado por el talento musical autóctono.

“Para este sábado tendremos la oportunidad de dialogar con Yudit Vidal Faife, quien aunó en las páginas de su libro los puntos más antiguos que prestigian la tradición del hilo y la aguja en Trinidad. Igualmente, se honrará desde la música a Cartas a Giselle, de Manuel González Busto, precisó la fuente.

La Jornada Nacional de la Poesía se despedirá de Sancti Spíritus con el encuentro de las manualidades que defiende el proyecto Entre hilos, alas y pinceles, liderado por Vidal Faife.

En la clausura se le cantará a la décima y al punto. Se escucharán las melodías de las Tonadas trinitarias. Además, se presentarán las convocatorias de la próxima edición y del Premio de Poesía Raúl Ferrer, concluyó.