Rechazan Lula y Merz amenazas de intervención contra Cuba

En declaraciones a la prensa después de una reunión bilateral en la ciudad alemana de Hannover, ambos líderes abordaron temas del contexto internacional, como la incertidumbre global en medio de la guerra en Oriente Medio y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump contra el país caribeño

Más allá del caso cubano, ambos líderes ampliaron el enfoque hacia la crisis del orden internacional. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller federal alemán, Friedrich Merz, rechazaron este lunes cualquier amenaza de intervención contra Cuba, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

En declaraciones a la prensa después de una reunión bilateral en la ciudad alemana de Hannover, ambos líderes abordaron temas del contexto internacional, como la incertidumbre global en medio de la guerra en Oriente Medio y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump contra el país caribeño.

Lula, quien en diversos foros ha condenado el cerco de 67 años que mantiene Washington contra Cuba, volvió a criticar duramente esa política.

“Es una vergüenza mundial que un país no haya tenido la oportunidad, tras la revolución, de decidir su propio destino, con una potencia que impone un bloqueo, un bloqueo ideológico contra Cuba», manifestó el mandatario brasileño.

Por lo tanto, estoy en contra de cualquier bloqueo, estoy en contra de cualquier intervención en cualquier país, ya sea en Cuba, en Alemania, en Brasil, estoy en contra en cualquier lugar, agregó.

Además, Lula rechazó que prevalezca la ley del más fuerte. “Esto ya sucedió otras veces en el mundo y no funcionó”, apuntó.

Por su parte, Merz aseguró que no hay ningún motivo para que Estados Unidos ataque a Cuba, tras meses amenazas por parte de Trump.

“La capacidad de defenderse no significa tener el derecho a intervenir militarmente en otros Estados cuando sus sistemas políticos no coinciden con lo que otros puedan tener en mente”, añadió el jefe del Gobierno alemán.

Más allá del caso cubano, ambos líderes ampliaron el enfoque hacia la crisis del orden internacional, y el mandatario brasileño advirtió sobre la fragilidad del sistema multilateral y cuestionó el rol de las instituciones globales.

“El Consejo de Seguridad no es un privilegio para cinco personas que no se preocupan con la paz. Necesitamos la participación de más países”, expresó.

Lula reiteró que el conflicto actual en Oriente Medio es injustificado y criticó lo que calificó como el fracaso de las Naciones Unidas para fomentar soluciones diplomáticas que detengan la inestabilidad global.

El predominio de la fuerza sobre el derecho es la amenaza más grave para la paz y la seguridad internacionales. Nos preocupa profundamente el riesgo de que se reanude el conflicto en Irán y se intensifique en el Líbano. La supervivencia del Estado palestino y de su pueblo sigue amenazada, alertó.

Por su parte, Merz apuntó que las implicaciones económicas de la guerra se extienden más allá del Oriente Medio, con la continua subida de los precios del petróleo, y llamó a las partes a buscar soluciones diplomáticas.