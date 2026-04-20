Escambray conquista lauros en concurso periodístico Primero de Mayo

Dos premios y una mención sumó el colectivo en esta edición del certamen, en la que la provincia resultó la de mejor comportamiento nacionalmente

El periódico Escambray tuvo una destacada participación en la edición 2026 del Premio Periodístico Primero de Mayo, certamen convocado para reconocer las mejores obras de la prensa cubana dedicadas al ámbito laboral y sindical.

En esta ocasión, nuestro medio logró dos galardones en la categoría de Reportaje en Prensa Escrita, así como una mención que refuerza la calidad del trabajo colectivo que se realiza desde Sancti Spíritus.

En el apartado de premios, el jurado —compuesto por experimentados periodistas— decidió otorgar el lauro al texto titulado «El timbiriche virtual de las donaciones de sangre», una obra de la autoría de la colega Arelys García Acosta. Asimismo, resultó igualmente premiado el trabajo «La usurpación no puede legalizarse», firmado por Delia Proenza Barzaga, investigación que aborda con profundidad y valentía una problemática de alto interés público.

Además de estos dos premios, la impronta de Escambray se extendió a la relación de menciones en Prensa Escrita. En este acápite fue reconocido «Intervenir un equipo es como entrar a un salón de cirugía», de la periodista Yoanna Herrera Hernández, un texto que supo captar la esencia humana y el sacrificio cotidiano dentro de los colectivos laborales con una mirada íntima y certera.

Estos resultados no solo celebran el talento individual de Arelys García, Delia Proenza y Yoanna Herrera, sino que también constituyen un estímulo para todo el colectivo de Escambray. Nos llena de orgullo constatar que el ejercicio del periodismo responsable, apegado a la realidad de nuestros centros de trabajo y a las necesidades informativas de los espirituanos, continúa siendo reconocido en los escenarios nacionales más exigentes. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a las galardonadas y reafirmamos el compromiso de seguir contando las historias que construyen nuestra provincia.

La provincia de Sancti Spíritus añadió otro premio en radio gracias a la crónica El mundo de Julio Palmero, de Enrique Ojito Linares y Arelys García Acosta, y una mención en esa propia categoría, lograda por Yeris del Sauzal Francisco, por la serie Hombres que se levantan con Cuba.

La también espirituana Yuleiky Obregón Macías formó parte de un colectivo de autores del periódico Trabajadores que conquistó otro premio con el reportaje Estimulación para trabajadores. Lo que un día fue… ¿será?.

Ganadores del Premio Periodístico Primero de Mayo 2026

GRAN PREMIO

A propuesta del jurado, la Central de Trabajadores de Cuba otorga el máximo lauro de esta edición del año 2026, en el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a un reportaje de investigación sobre un tema de gran impacto económico y social para los colectivos laborales de todo el país, abordado desde una perspectiva crítica que no solo diagnostica el problema, sino que también sugiere posibles soluciones.

Recibe el GRAN PREMIO PERIODÍSTICO PRIMERO DE MAYO, el texto: Comedores obreros, el viacrucis de los que quedaron, de un colectivo de autores del periódico Trabajadores integrado por Juanita Perdomo Larezada, Lianne Fonseca Diéguez y María de las Nieves Galá.

Además, reciben Premios en Prensa Impresa los siguientes materiales:

Reportaje: Me afilio… no me afilio, de Betty Beatón Ruiz, Gretel Díaz Montalvo, Yamila Causse Despaigne y José Luis Martínez Alejo, periódico Trabajadores .

de Betty Beatón Ruiz, Gretel Díaz Montalvo, Yamila Causse Despaigne y José Luis Martínez Alejo, . Reportaje El timbiriche virtual de las donaciones de sangre de Arelys García Acosta, periódico Escambray , de Sancti Spíritus.

de Arelys García Acosta, , de Sancti Spíritus. Reportaje: Héroes y Heroínas del Trabajo: Prohibido olvidar… necesario atender . De Yudaisis Moreno Benítez, Lianet Suárez Sánchez, José Luis Martínez Alejo y Gabino Manguela, periódico Trabajadores .

. De Yudaisis Moreno Benítez, Lianet Suárez Sánchez, José Luis Martínez Alejo y Gabino Manguela, . Reportaje La usurpación no puede puede legalizarse, de Delia Proenza Bárzaga, periódico Escambray , de Sancti Spíritus.

de Delia Proenza Bárzaga, , de Sancti Spíritus. Reportaje Estimulación para trabajadores. Lo que un día fue… ¿será? De Yolanda Molina Pérez, Yuleilky Obregón Macías, Gabino Manguela, José Luis Martínez Alejo y Jorge Pérez Cruz, periódico Trabajadores.

PREMIOS EN RADIO

Serie de trabajos por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de Aroldo García Fombellida, de Radio Rebelde .

de Aroldo García Fombellida, de . Conjunto de historias de vida de Héroes y Heroínas del Trabajo , de Oscar Salabarría, de Radio Rebelde .

, de Oscar Salabarría, de . Entrevista a Yohany, una guajira que hila sueños de seda en Catalina, de Nileyan Reyes Miranda, de Radio Jaruco .

de Nileyan Reyes Miranda, de . Crónica El mundo de Julio Palmero, de Enrique Ojito Linares y Arelys García Acosta, de Radio Sancti Spíritus.

PREMIOS EN TELEVISIÓN

Reportaje sobre los valores históricos de región de Birán, donde nació el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de Marel González, de la provincia de Holguín, Reportaje sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras, de los periodistas Mirian Sobrado Ramírez y Karel Ricardo López, de Matanzas. Reportaje sobre el salvamento de la vida de una tripulante del buque escuela venezolano, del realizador Abdiel Bermúdez Bermúdez.

MENCIONES:

Prensa impresa

El renacer del coloso gris, de Miguel Adrián Rodríguez Pérez del periódico 5 de septiembre .

de Miguel Adrián Rodríguez Pérez del . ¿Dónde dejo a mi hijo para trabajar? Autoras: Yamila Causse Despaigne, Yudaisis Moreno Benítez y Lianet Suárez Sánchez, del periódico Trabajadore

Autoras: Yamila Causse Despaigne, Yudaisis Moreno Benítez y Lianet Suárez Sánchez, del Intervenir un equipo es como entrar a un salón de cirugía, de Yoanna Herrera Hernández, del periódico Escambray.

de Yoanna Herrera Hernández, del Serie sobre el impacto del bloqueo en la salud pública: Defensores de la vida y Puerta abierta a la esperanza, de Alina Martínez Triay, del periódico Trabajadores.

El jurado estuvo integrado por Edda Diz Garcés y Francisco Rodríguez Cruz.

Televisión

Historia de vida de Taimé Martínez Naranjo, del periodista Karel Ricardo Roque.

del periodista Karel Ricardo Roque. Reportaje sobre la MIPYME dedicada a la recogida de desechos sólidos, de Yaremi Marrero Ponce, de Mayabeque .

de Yaremi Marrero Ponce, de . Doris frente al volante, de Gianny López Ponce.

de Gianny López Ponce. Conjunto de informaciones sobre el proceso de discusión del anteproyecto de Ley Código de Trabajo, de Manuel Singh Castillo.

El jurado de televisión estuvo integrado por Freddy Moros Bermúdez, Néstor Pardiño Martín y Bienvenido Rojas Silva

Radio

Maickol Antonio Vidanger Ramírez y Alejandro Bonne Corbacho, por el testimonio Tecnología GPON en Guantánamo: implementación y desafíos. Yeris del Sauzal Francisco, de Radio Progreso y Radio Sancti Spíritus por la serie Hombres que se levantan con Cuba. Yordanis Rodríguez Vega, de Puerto Padre, de Las Tunas por el reportaje: Luz que volvió tras doce horas de esfuerzo en subestación La Micro, Puerto Padre. Marianela Samper, de Radio Habana Cuba, por entrevista a enfermera cubana que cumplió misión en el estado venezolano de Amazonas.

El jurado de Radio estuvo integrado por Rosa María Godoy de Armas, Angélica Paredes López y Pedro Manuel Otero Cabañas.