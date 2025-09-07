Se reanuda desde este lunes la venta de gas licuado en Sancti Spíritus (+video y tabla de distribución)

Se comenzará con los casos vulnerables anotados, impedidos físicos y varios puntos de venta por la cola física

Redacción Escambray

7 septiembre, 2025 - 5:48pm

En los próximos días se continuará informando sobre la marcha de este sensible servicio a la población espirituana.

Desde este lunes 8 de septiembre se reinicia la venta de gas licuado a la población en la cabercera provincial, informó la Dirección Territorial de Comercialización de Combustibles Sancti Spíritus.

En principio se les venderá a los casos vulnerables que fueron anotados previamente a la interrupción, a los impedidos físicos y en los puntos de venta de Garaita, Parque y Camino de Santa Cruz para la cola física.

Todos los clientes deberán llevar la libreta de abastecimiento, el carné de identidad del propietario de la tarjeta y el carné de identidad de la persona que va a realizar la compra.

Se les recuerda a los usuarios que deben estar en sus respectivos puntos desde las 7:15 a.m. para la recogida del cilindro.

En los próximos días se continuará informando sobre la marcha de este sensible servicio a la población espirituana.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025