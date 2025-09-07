Se reanuda desde este lunes la venta de gas licuado en Sancti Spíritus (+video y tabla de distribución)

Desde este lunes 8 de septiembre se reinicia la venta de gas licuado a la población en la cabercera provincial, informó la Dirección Territorial de Comercialización de Combustibles Sancti Spíritus.
En principio se les venderá a los casos vulnerables que fueron anotados previamente a la interrupción, a los impedidos físicos y en los puntos de venta de Garaita, Parque y Camino de Santa Cruz para la cola física.
Todos los clientes deberán llevar la libreta de abastecimiento, el carné de identidad del propietario de la tarjeta y el carné de identidad de la persona que va a realizar la compra.
Se les recuerda a los usuarios que deben estar en sus respectivos puntos desde las 7:15 a.m. para la recogida del cilindro.
En los próximos días se continuará informando sobre la marcha de este sensible servicio a la población espirituana.
