Sancti Spíritus: Se interrumpe momentáneamente la venta de gas

La Dirección Territorial de Comercialización de Combustibles en Sancti Spíritus informa que el jueves 11 de septiembre de no se venderá Gas Licuado de Petróleo a la población en la ciudad cabecera.
La nota explica que, debido a la desconexión imprevista total del Sistema Eléctrico Nacional este miércoles, no será posible continuar la distribución por el momento.
Una vez restablecida la venta, se comenzará por los tickets presenciales y el Servicio a Domicilio.
La entidad recomienda seguir las informaciones que emita próximamente a través de sus redes sociales y canales digitales.
