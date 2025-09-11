Sancti Spíritus: Se interrumpe momentáneamente la venta de gas

Debido a la caída del Sistema Eléctrico Nacional, no será posible asegurar la distribución por el momento

11 septiembre, 2025 - 8:57am

Una vez restablecida la venta, se comenzará por los tickets presenciales y el Servicio a Domicilio.

La Dirección Territorial de Comercialización de Combustibles en Sancti Spíritus informa que el jueves 11 de septiembre de no se venderá Gas Licuado de Petróleo a la población en la ciudad cabecera.

La nota explica que, debido a la desconexión imprevista total del Sistema Eléctrico Nacional este miércoles, no será posible continuar la distribución por el momento.

La entidad recomienda seguir las informaciones que emita próximamente a través de sus redes sociales y canales digitales.

