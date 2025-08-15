Volcán de Kamchatka expulsó cenizas hasta ocho kilómetros de altura

Las explosiones elevaron las cenizas del volcán a ocho kilómetros sobre el nivel del mar, mientras que la estela de cenizas se extendió 521 kilómetros al este-noreste del volcán

El Instituto de Vulcanología y Sismología de la Academia Rusa de las Ciencias informó hoy que se registró una emisión de cenizas a una altura de ocho kilómetros en el volcán Kliuchevskaya Sopka, de Kamchatka.

Según la nota del ente científico comunicada este viernes a la prensa, «las explosiones elevaron las cenizas del volcán a ocho kilómetros sobre el nivel del mar, mientras que la estela de cenizas se extendió 521 kilómetros al este-noreste del volcán».

La nota especifica que al Kliuchevskaya Sopka se le ha asignado un código naranja de peligro aéreo. El 14 de agosto, los científicos anunciaron el fin de la erupción, pero el gigante volvió a activarse.

Kliuchevskaya Sopka es el volcán activo más alto en Eurasia. El cráter de la cumbre tiene un diámetro de unos 700 metros. En las laderas hay unos 80 cráteres secundarios y conos de escoria. El volcán se activó tras el potente terremoto del 30 de julio pasado.