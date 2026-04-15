Rusia y China reiteran la continuidad de su apoyo a Cuba

Los Gobiernos de Rusia y China expresaron este miércoles en Beijing, la capital del país asiático, que continuarán con su respectivo apoyo a Cuba

Lavrov recordó que Moscú envió el primer petrolero con 100.000 toneladas de petróleo a la nación caribeña y dijo que continuará brindando esta ayuda. (Foto: Internet)

El ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, quien realiza una visita de trabajo a la nación asiática, demandó asimismo que Estados Unidos (EE.UU.) debería dejar la política de la guerra colonial.

El canciller recordó que Moscú envió el primer petrolero con 100.000 toneladas de petróleo a la nación caribeña y dijo que continuará brindando esta ayuda.

Mencionó que, en forma paralela, China seguirá participando en este respaldo.

Lavrov planteó que EE.UU. debería abandonar su política de opresión colonial contra los pueblos libres, y recordó que no fue Cuba la que rechazó el diálogo durante décadas, sino que fue Washington el que hizo todo lo posible por aislar a la mayor de las Antillas.