Innovación tecnológica suma alimentos en la industria espirituana La Estancia (+fotos)

Los aniristas de la Unidad Empresarial de Base (UEB) No. 5, de la Empresa de Alimentos y Bebidas La Estancia S. A., de Sancti Spíritus exploraron todas las posibilidades para reanimar la producción, oxigenar la economía y mantener activo al colectivo obrero

Papa la elaboración de los nuevos alimentos se necesitó recuperar, modificar equipamiento e, incluso, fabricar otros elementos. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Desde que la mezcla caliente, espesa y con color y olor estimulantes pasó de los tachos al área de llenado, Addys Castellanos Gómez, especialista principal de calidad en la Unidad Empresarial de Base (UEB) No. 5, de la Empresa de Alimentos y Bebidas La Estancia S. A., de Sancti Spíritus, supo que certificaba otro logro de la innovación para el centro.

Se trata, detalló a la Agencia Cubana de Noticias, de una jalea que contiene leche en polvo, azúcar y café instantáneo, materias primas que teníamos en el almacén y que por varias razones financieras y de recursos no se habían utilizado en las producciones a las que estaban destinadas y podían caducar.

Muestra de los productos.

Desde el equipo de innovadores se formuló un posible nuevo alimento, acotó, y para su elaboración se necesitó recuperar, modificar equipamiento e, incluso, fabricar otros elementos para complementar la tecnología que hoy hacen realidad este surtido.

Esta no es la única novedad, pues donde hace poco hubo una planta envasadora de jugos, hoy funciona una línea de obtención de natillas, una producción cooperada entre la UEB y la mediana empresa privada espirituana Shepel S.U.R.L., dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de papel y cartón, así como envases y embalajes.

Teníamos también en almacén la maicena, los sabores y otros ingredientes, pero carecíamos de la tecnología para mezclarlos, solución que aportaron los aniristas utilizando piezas recuperadas y materiales desechados, comentó Nelson Enrique Fonseca, uno de los hombres del área de mantenimiento.

Incorporamos trabajadores nuestros y la nueva forma de gestión sumó brazos y equipamiento para el sellado de las bolsas, dijo, lo que permitió completar una producción de alta demanda y muy necesaria hoy, con beneficios económicos para los dos actores que ya hemos incursionado en otras producciones cooperadas.

Aquí están contempladas las producciones alternativas como las natillas y el atol de chocolate, aderezos de limón, productos derivados del tomate y jugos de fruta, entre otras.

Carencia de financiamiento, limitaciones tecnológicas, imposibilidad de comprar material para envasar compotas, pastas o jugos naturales y el marcado déficit de electricidad amenazaban con dejar interruptos a más de 200 trabajadores, con las consecuencias salariales y de estabilidad de una fuerza laboral calificada, refirió Yoel García Pérez de Agreda, director de la unidad, de ahí la búsqueda permanente de alternativas.

Aseveró que a tono con las orientaciones de la máxima dirección del país y con los aniristas como protagonistas, exploraron todas las posibilidades para reanimar la producción, oxigenar la economía y mantener activo al colectivo obrero, estrategia que reportó desde su materialización el pasado año valores superiores a los 20 millones de pesos.

Aquí están contempladas las producciones alternativas como las natillas y el atol de chocolate, aderezos de limón, productos derivados del tomate y jugos de fruta, entre otras, también con la participación de actores económicos no estatales.

En la industria espirituana se buscan alternativas para reanimar la economía.

Nunca hemos renunciado a la compota que se fabrica para los niños, insistió, y con la adhesión a nuestra planta de la otrora fábrica de conservas del sistema agrícola de la provincia la garantía de materia prima para este y otros alimentos ganará en estabilidad y puntualidad, toda vez que se perfeccionan los mecanismos de compra y comercialización con los productores.

Yanet Morgado Gil, especialista principal de Recursos Humanos, subrayó que con esta fusión los innovadores trabajan en soluciones tecnológicas para potenciar producciones y diversificar los envases para garantizar la comercialización a partir de las necesidades del cliente.

Es todo un proceso que nos permite incorporar fuerza laboral, reanimar aún más el área productiva y mejorar la economía empresarial y de los obreros, significó Morgado Gil, quien detalló que hoy aguardan por la aprobación de puntos de ventas propios de la UEB para ofertar los surtidos a menos precios, sin un intermediario.