Acogerá Sancti Spíritus III Simposio Internacional Salud Masculina y Enfermedades No Transmisibles

La cita científica coincide con la celebración el venidero 19 de noviembre del Día Internacional del Hombre

La hipertensión arterial en la población masculina formará parte del debate de la cita científica. (Foto: Prosalud)

En el contexto de las acciones del Mes Azul y el de la Ciencia en la Especialidad de Higiene y Epidemiología, Sancti Spíritus será sede del III Simposio Internacional Salud Masculina y Enfermedades No Transmisibles, previsto el venidero 15 noviembre de 2026.

De acuerdo con la doctora Norma Rodríguez Escobar, al frente de Departamento de Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, el evento tiene como objetivo socializar experiencias sobre cómo mejorar el estado de salud de la población masculina y prevenir las enfermedades no transmisibles con un enfoque de género.

Presidida por el lema Por una Esperanza de Vida Saludable en los Hombres, la cita científica incluye acciones virtuales y presenciales sobre temas relacionados con la promoción de salud y prevención de enfermedades no transmisibles en hombres, hipertensión arterial y riesgo cardiovascular con enfoque de género, mejora de los servicios en la Atención Primaria de Salud, esperanza de vida al nacer según sexo y principales causas de mortalidad.

El evento debatirá, además, acerca de problemáticas como la salud masculina y carga de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y salud mental, factores de riesgo como el tabaquismo, alcohol, sedentarismo, obesidad y alimentación no saludable, entre otros.

El III Simposio Internacional Salud Masculina y Enfermedades No Transmisibles comprenderá una jornada científica del 1 al 30 de noviembre con actividades y presentaciones virtuales y presenciales, estas últimas con epicentro en el teatro del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, el 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre.

Según reza en la convocatoria de la cita, el simposio devendrá espacio para el aprendizaje y construcción colectiva del conocimiento no sólo a aplicar en Cuba, sino, también, en otros escenarios a partir de los estudios realizados sobre salud masculina.

Igualmente, el cónclave permitirá impulsar un modelo de gestión sanitaria para cerrar la brecha presente hoy en los hombres respecto a la salud y a la retroalimentación de conocimientos referidos a esta temática entre los profesionales, que estimule el desarrollo de investigaciones y proyectos vinculados a este grupo poblacional.