Sancti Spíritus: Demuestra efectividad cirugía oncoplástica en espirituanas con cáncer de mama

Estos resultados forman parte de un proyecto que defiende la reconstrucción y la no mutilación de las mamas, aplicado en el territorio desde 2018 hasta la fecha

Con la cirugía oncoplástica, los especialistas reconstruyen las mamas y las pacientes no experimentan mutilaciones. (Foto: Cortesía del Hospital Camilo Cienfuegos)

El empleo de la cirugía oncoplástica como alternativa en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, proyecto merecedor del Premio Provincial Academia de Ciencias e Innovación Tecnológica 2025, muestra efectividad en la mayoría de las alrededor de 150 mujeres de la región central de Cuba sometidas a este proceder en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, trascendió este 19 de octubre, día mundial contra este padecimiento maligno.

La opción quirúrgica —consistente en llevar a las pacientes con este tipo de tumor maligno al salón a recibir el tratamiento oncológico, y en el mismo tiempo quirúrgico, hacer la reconstrucción mamaria inmediata— registra un impacto social y económico importante según la doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, al frente del proyecto desde sus inicios en 2018.

“Las pacientes salen con las mamas reconstruidas, no experimentan mutilaciones y se evita el daño a la calidad de vida que trae consigo experimentar la pérdida de un órgano tan importante para las mujeres”, explicó Hernández González.

Este tipo de cirugía la asume un equipo multidisciplinario integrado por oncólogos, mastólogos, cirujanos plásticos, imagenólogos, psicólogos; participan, también, especialistas en Anatomía Patológica, encargados del diagnóstico pre y postoperatorio. “Es importante que todo el equipo acompañe a la paciente desde el diagnóstico hasta su recuperación”, aclaró la cirujana plástica.

Apuntó que el cáncer de mama es muy variado de una enferma a otra, puede tener diferentes localizaciones y ser tributario de una cirugía radical o una conservadora. En función de ello, a veces, es necesario sacrificar el complejo del pezón o toda la mama.

“Cuando ha sido posible practicar la cirugía de conservación, con uso de implantes o no, los mejores resultados lo hemos obtenido en las reconstrucciones en tejidos autólogos, es decir, con el propio tejido de la paciente se realiza la reconstrucción, se hace la simetrización de la mama contralateral para que quede igual a esa y, realmente los resultados han sido satisfactorios”, afirmó la especialista.

En este sentido, Hernández González hizo referencia a las pacientes que vienen con deformidades previas, debido a la edad, al haber experimentado la maternidad, la menopausia y sufren de ptosis mamaria, hipertrofia y, muchas veces, al operarse salen con un resultado estético visible en unas mamás más hermosas, en muchos casos, que las que tenían antes de la enfermedad.

Estudios con estas pacientes han confirmado que la autoestima es superior; por tanto, se encuentran en mejores condiciones para enfrentar la quimioterapia, la radioterapia, o sea, todo el tratamiento adyuvante que estas requieren, especificó la responsable del proyecto.

Según estadísticas, la mortalidad por tumores malignos en el mundo ocupa el segundo lugar y el primero en pacientes menores de 65 años; en Sancti Spíritus, el cáncer de mama constituye la principal causa de muerte por afecciones oncológicas en mujeres al notificar una incidencia de 68.5 por cada 100.000 habitantes, y cada año los reportes indican su aparición en grupos de edad menores de 30 años, incluso entre 20 y 24 años.

Ante esta realidad, el proyecto “Cirugía oncoplástica como alternativa de tratamiento en pacientes con cáncer” ha aportado mucho a la calidad de vida de las mujeres con esta afección oncológica; pero, debido a las afectaciones directas al sector de la salud del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, se dificulta la entrada de los implantes, la anestesia y otros insumos necesarios para la ejecución de las operaciones de este tipo, aseguró la especialista.

No obstante, el citado proyecto, logra avances y ha derivado en tema de estudio de la tesis doctoral “Juicio clínico en cirugía oncoplástica en residentes de la especialidad de Cirugía Plástica y Caumatología”, liderado por la propia doctora Tatiana Hernández González y que deviene herramienta pedagógica para el desarrollo de habilidades en los estudiantes en la toma de decisiones clínicas y terapéuticas durante los procesos pre, pos y transoperatorio.