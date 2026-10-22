África pide apoyo internacional urgente ante expansión del ébola

Nigeria se convirtió esta semana en el cuarto país afectado por el actual brote de ébola, el segundo más mortífero de la historia a nivel global, con más de 4.600 muertos

Ante la crisis en la región, África CDC inició la movilización de asistencia hacia territorio nigeriano. (Foto: Internet)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) emitieron un llamado urgente a la solidaridad internacional para frenar la rápida propagación del brote de ébola de la cepa Bundibugyo.

La alerta se activó luego de que el Gobierno de Nigeria confirmara el martes el primer caso de la enfermedad en la ciudad capital, Abuya: una mujer que llegó al territorio nigeriano en un vuelo internacional procedente de Uganda.

La afectada aún se encuentra aislada y bajo atención médica, mientras las autoridades despliegan acciones orientadas a evitar el contagio de la enfermedad. Nigeria se convierte así en la cuarta nación del continente en reportar contagios confirmados, sumándose a la República Democrática del Congo, Uganda y Kenia.

El director general de África CDC, Jean Kaseya, alertó sobre la gravedad del escenario actual. “No podemos permitir que este brote se propague a más países ni que continúe durante otro año”, dijo y resaltó que esta vez la propagación del virus ha alcanzado la mayor extensión geográfica de la historia.

Kaseya destacó que “cada día de retraso cuesta vidas. La seguridad sanitaria de África es la seguridad sanitaria mundial. Detener el ébola en África hoy significa proteger al mundo. Nigeria cuenta con nuestra total solidaridad. Juntos, debemos derrotar este brote”.

El organismo especializado de la Unión Africana ya había anticipado esta crisis en mayo de 2026, al declarar una emergencia de salud pública de seguridad continental.

Ante la crisis en la región, África CDC inició la movilización de asistencia hacia territorio nigeriano, a la vez que refuerza operaciones de respuesta en la República Democrática del Congo, Kenia y Uganda.

El director general Kaseya hizo un llamado “urgente” a la comunidad internacional. “Necesitamos financiación inmediata y flexible, suministros médicos, pruebas diagnósticas, personal de respuesta capacitado y una vigilancia comunitaria más sólida”, dijo.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) ha respondido este miércoles a esa solicitud con una invitación a los ministros de Salud de la región para una reunión virtual el 28 de octubre, en la que debatirá la propagación del virus, que ha dejado más de 4.205 muertos en la República Democrática del Congo.