Desde la Nakba de 1948 hasta el genocidio actual en Gaza, Palestina vive un despojo histórico. El mundo debe presionar para detener la complicidad occidental y exigir el fin del exterminio israelí

La resistencia palestina no ha sido en vano, pero necesita que el mundo deje de ser espectador y se convierta en actor activo contra el genocidio.

La Franja de Gaza se ha convertido, desde aquel 7 de octubre de 2023, en el escenario de un exterminio que no cesa. A más de tres años del inicio de la ofensiva israelí, las cifras dejan de ser estadísticas para convertirse en un testimonio de horror: más de 74 790 palestinos asesinados y cerca de 176 336 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Lejos de ser un daño colateral, la violencia ejercida por Israel constituye un genocidio planificado que utiliza el hambre, el bloqueo y los bombardeos indiscriminados como armas de guerra.

Para comprender la magnitud de esta tragedia, es imprescindible retroceder en el tiempo. Hasta principios del siglo XX, en el territorio que hoy llamamos Palestina convivían en paz diversas comunidades: árabes musulmanes, cristianos y una minoría judía que representaba alrededor del 10 por ciento de la población.

La conspiración para el despojo comenzó a gestarse con los acuerdos secretos de las potencias imperiales. Los acuerdos Sykes-Picot de 1916 y, fundamentalmente, la Declaración Balfour de 1917, mediante la cual Gran Bretaña prometió un «hogar nacional» para el pueblo judío, sentaron las bases de la catástrofe .

Aquel proceso culminó el 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181, que estipulaba la partición de Palestina en dos Estados. Sin embargo, solo Israel se estableció, desatando la Nakba (catástrofe): más de 750 000 palestinos fueron expulsados de sus hogares y cientos de aldeas fueron arrasadas. La ocupación se profundizó en 1967 con la Guerra de los Seis Días, cuando Israel tomó Cisjordania y Gaza, territorios que permanecen bajo un régimen de apartheid que el derecho internacional condena.

La prensa suele describir con crudeza la realidad cotidiana: mientras se redacta la noticia, un niño resulta herido por disparos de las fuerzas de ocupación. Esta no es una excepción, sino la norma. A pesar de un alto el fuego formalizado en octubre de 2025, las violaciones israelíes han sido sistemáticas. Desde entonces, se documentan más de 1 700 palestinos asesinados por ataques de drones, artillería y fuerzas terrestres, demostrando que la tregua fue solo un espejismo para la población civil.

La urgencia de la solidaridad internacional se vuelve un imperativo moral ante la complicidad de las potencias occidentales. Mientras la Asamblea General de la ONU aprueba resoluciones abrumadoras exigiendo un cese del fuego—con 153 votos a favor frente a solo 10 en contra—, Estados Unidos e Israel continúan aislando cualquier intento de paz real.

La catástrofe humanitaria alcanza niveles apocalípticos. El invierno agrava el sufrimiento de 1,7 millones de desplazados que malviven en tiendas de campaña inundadas por las lluvias, mientras Israel restringe la entrada de materiales para refugios y combustible. Las imágenes de madres utilizando la mortaja de sus hijos asesinados para tapar las grietas de sus refugios son el retrato de una crueldad que no admite neutralidad.

Frente a este panorama, la solidaridad no puede ser un gesto simbólico. La comunidad internacional, y particularmente los pueblos que han sufrido el imperialismo, tienen el deber de presionar de manera efectiva.

No se trata solo de condenar; se trata de exigir el fin del bloqueo, el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y el fin de la impunidad. La resistencia palestina no ha sido en vano, pero necesita que el mundo deje de ser espectador y se convierta en actor activo contra el genocidio.

La herida de Palestina, abierta hace más de un siglo, no cerrará hasta que la justicia y la solidaridad internacional impongan el alto al fuego definitivo.