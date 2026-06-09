Alto comisionado de la ONU: Medidas de EEUU dañan a población y ponen vidas en riesgo en Cuba

En un comunicado, Volker Türk, que instó a Washington a poner fin a estas medidas coercitivas unilaterales, afirmó que “hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a suministros médicos esenciales y medicamentos. Esto es inaceptable”.

Türk dijo que Cuba enfrenta una “tormenta perfecta”. (Foto: EFE)

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió este lunes en Ginebra que las nuevas restricciones de Estados Unidos contra Cuba están agravando una crisis humanitaria que ya afecta el acceso a combustible, alimentos, agua y atención médica.

El alto cargo de Naciones Unidas advirtió que el cerco de la Administración Trump está “causando daño generalizado a la población” y “poniendo vidas en peligro”.

En un comunicado, Volker, que instó a Washington a poner fin a estas medidas coercitivas unilaterales, afirmó que “hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a suministros médicos esenciales y medicamentos. Esto es inaceptable”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que las sanciones y medidas extraterritoriales impuestas este año han contribuido a apagones diarios que pueden superar las 20 horas y han puesto bajo fuerte presión servicios esenciales como oncología, diálisis y salud materna.

Türk dijo que Cuba enfrenta una “tormenta perfecta” por el aislamiento económico, la salida de empresas, la reducción de vuelos, los problemas en los pagos internacionales que provoca el cerco estadounidense, en medio del calor del verano y la temporada de huracanes.

El jefe de derechos humanos de la ONU insistió en que las restricciones al combustible impuestas desde principios de 2026 y el reciente endurecimiento en mayo de las sanciones extraterritoriales están perjudicando directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables.

Türk recordó, citando informes de la salud pública cubana, que desde la imposición del bloqueo petrolero decretado por Trump, en enero pasado, la mortalidad infantil se ha duplicado y las tasas de supervivencia del cáncer en niños han bajado del 85% al 65%.

El alto comisionado agregó que las medidas coercitivas también están obstaculizando el trabajo de las agencias humanitarias, incluidas las del sistema de Naciones Unidas, a la hora de prestar ayuda y asistencia esencial en la isla.