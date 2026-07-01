¿Podrá el Sistema Eléctrico Nacional restablecer niveles de generación en julio?

La culminación de un ciclo de reparaciones y mantenimientos permitirá incorporar progresivamente alrededor de 400 MW a la generación base del país, una cifra que no debe sumarse de forma estrictamente aritmética a la capacidad actualmente disponible, de acuerdo con los especialistas

Termoeléctrica Antonio Guiteras. (Foto: Roberto Jesús Hernández)

El ingeniero Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica en la Unión Eléctrica, expuso este martes en el Canal Caribe el cronograma previsto para restablecer capacidades de generación eléctrica durante el mes de julio de 2026.

El directivo explicó que, pese a las limitaciones existentes, se aseguró un nivel de financiamiento y de recursos materiales que permitió adquirir piezas de repuesto críticas para las principales reparaciones. Entre los insumos ya disponibles en el país figuran materiales destinados a la recuperación de chumaceras de turbinas, la fabricación de intercambiadores de calderas, así como conductos y tuberías para reparar los calentadores de aire regenerativos (CAR).

Ajustes al plan original por averías imprevistas

El plan original contemplaba concluir todas las reparaciones antes del inicio de julio para enfrentar el verano con mejores niveles de generación. Sin embargo, averías imprevistas en bloques estratégicos, como la CTE Antonio Guiteras y la CTE Carlos Manuel de Céspedes, obligaron a modificar el calendario previsto.

La escasez de combustible para la generación distribuida, encargada habitualmente de respaldar las salidas de las termoeléctricas, obligó a mantener varias unidades térmicas en servicio durante más tiempo del planificado. Esta situación pospuso las paradas programadas para mantenimiento.

Cronograma previsto para la reincorporación de unidades

Mariel 5 (60 MW): Tras una compleja reparación de su única bomba de alimentación, con más de 45 años de explotación, la unidad presentó nuevas fallas en el economizador. Su incorporación al Sistema Eléctrico Nacional está prevista para el 1 de julio.

Tras una compleja reparación de su única bomba de alimentación, con más de 45 años de explotación, la unidad presentó nuevas fallas en el economizador. Su incorporación al Sistema Eléctrico Nacional está prevista para el 1 de julio. Unidad 6 de 10 de Octubre, Nuevitas (90 MW): Los trabajos se concentran en los calentadores de aire regenerativos mediante piezas ya fabricadas. La entrada en operación se estima entre el 8 y el 9 de julio.

Los trabajos se concentran en los calentadores de aire regenerativos mediante piezas ya fabricadas. La entrada en operación se estima entre el 8 y el 9 de julio. Mariel 6 (90 MW): La unidad sufrió daños en el generador y en la zona del muñón como consecuencia de una falla del sistema. Actualmente se ejecutan labores de maquinado y rebabitado con los recursos disponibles. La terminación de los trabajos está prevista para el 15 de julio.

La unidad sufrió daños en el generador y en la zona del muñón como consecuencia de una falla del sistema. Actualmente se ejecutan labores de maquinado y rebabitado con los recursos disponibles. La terminación de los trabajos está prevista para el 15 de julio. Habana 3 (90 MW): La unidad operaba por debajo de su mínimo técnico y requirió una intervención profunda debido al impacto del crudo nacional sobre las superficies de intercambio de calor, especialmente en los calentadores de aire regenerativos. Su restablecimiento se proyecta para el 20 de julio.

La unidad operaba por debajo de su mínimo técnico y requirió una intervención profunda debido al impacto del crudo nacional sobre las superficies de intercambio de calor, especialmente en los calentadores de aire regenerativos. Su restablecimiento se proyecta para el 20 de julio. Renté 5, Santiago de Cuba (90 MW): Durante el desmontaje de la turbina aparecieron defectos que no eran visibles durante la operación. Tras priorizar inicialmente el bloque 6, el equipo técnico retomó esta reparación con el objetivo de concluirla hacia el 26 de julio.

Impacto en el Sistema Eléctrico Nacional

La culminación de este ciclo de reparaciones permitirá incorporar progresivamente alrededor de 400 MW a la generación base del país. No obstante, Guzmán Pacheco precisó que esa cifra no debe sumarse de forma estrictamente aritmética a la capacidad actualmente disponible, ya que el Sistema Eléctrico Nacional permanece en constante operación y existe el riesgo de que surjan nuevas averías en otras unidades.

El director de Generación Térmica subrayó además que las centrales termoeléctricas mantienen un papel decisivo en el escenario energético nacional, pues, junto con Energas, aportan aproximadamente el 60 % de la generación eléctrica durante el horario nocturno. Aunque los referidos aportes no satisfacen la demanda actual en el país, constituyen valores necesarios ante el déficit de combustible importado.