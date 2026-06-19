Netflix estrena el feed vertical infinito

La plataforma recomienda contenido basado en inteligencia artificial, el cual imita el formato que popularizó TikTok y ya usan Instagram, YouTube o X

Desde las redes nos llega la noticia de que Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, lanzó un feed vertical infinito que recomienda contenido basado en inteligencia artificial, el cual imita el formato que popularizó TikTok y ya usan Instagram, YouTube o X.

Se llama Fast Forward y viene a ser como adelantar rápido. La pantalla muestra clips verticales de escenas de series y películas del catálogo. Cada clip dura entre 15 y 40 segundos.

Deslizas hacia arriba para ver el siguiente. Hacia abajo para volver. Si algo te gusta le das al botón “+ Mi lista” o pulsas “Ver ahora” y la plataforma te lleva directamente al contenido completo.

La magia está detrás de la pantalla: un algoritmo de inteligencia artificial que aprende en tiempo real qué clips te hacen detenerte, cuáles saltas y a qué hora del día consumes cada género. Así, el feed se vuelve único para cada usuario.

Interesante propuesta, al estilo de redes sociales, que ha lanzado Netflix.