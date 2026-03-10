Ante nueva ofensiva de Trump, se fortalece la solidaridad con Cuba

Representantes de movimientos sociales de América Latina, África y Europa condenaron la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, que impone un bloqueo total a los suministros de combustible a la isla

La solidaridad se hace presente una vez más.

Una delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) manifestó este martes su apoyo al pueblo y gobierno de Cuba frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Durante un encuentro realizado en el Centro Fidel Castro Ruz de La Habana, representantes de movimientos sociales de América Latina, África y Europa condenaron la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, que impone un bloqueo total a los suministros de combustible a la isla.

El líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, afirmó que la delegación agrupa a partidos y movimientos populares, campesinos, de mujeres y juveniles del sur global, y que su propósito es «expresar nuestra solidaridad al pueblo cubano, a su gobierno, frente a esa nueva ofensiva del gobierno Trump que quiere literalmente ahogar al pueblo cubano».

Stédile recordó los históricos lazos de cooperación entre Brasil y Cuba, especialmente en la formación de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde más de 500 brasileños se han graduado.

El dirigente del MST anunció que su organización impulsará iniciativas prácticas de solidaridad, como el envío de semillas y equipos agrícolas para contribuir a la soberanía alimentaria de la isla.

Por su parte, Fred M’membe, del Partido Socialista de Zambia, enfatizó que «este es el pueblo más amable, más amoroso que yo he conocido».

El dirigente africano instó a todos las naciones de buena voluntad, especialmente los africanas, a levantarse en solidaridad con Cuba.

«Cuba ha estado con nosotros en todas estas luchas. Es el momento para nosotros, los africanos, de devolver, incluso un poco, para mostrar gratitud a las personas que nos han dado sus vidas, a las personas que nos han dado su amor», expresó M’membe.

Por su parte, Brian Becker, del Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos, denunció la orden ejecutiva de Trump como «un acto criminal» y «un acto de guerra».

Becker señaló que, a pesar de la narrativa oficial, el pueblo estadounidense no apoya estas medidas.

«Un día después de la orden ejecutiva, la gente de los Estados Unidos comenzó a recoger dinero para enviar paneles solares a Cuba. Ya logramos recaudar 500 mil dólares que han sido utilizados para la compra de paneles solares que estarán llegando a Cuba en las próximas semanas», anunció.

Durante su estancia en el país, la delegación de la AIP sostendrá encuentros con autoridades y representantes de diferentes sectores indispensables para el bienestar de las personas, como parte de una agenda que busca conocer de primera mano la realidad cubana y fortalecer los lazos de solidaridad internacional.