Rubrican Venezuela y EEUU nuevos acuerdos en materia de energía

La presidenta encargada Delcy Rodríguez subrayó que la firma de estos acuerdos en los campos de Anaco, Monagas y en Barinas no son solo para el petróleo, sino para el gas asociado que impulsará el sistema eléctrico venezolano

El Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, acogió las rúbricas en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. (Foto: PL)

La República Bolivariana firmó este jueves nuevos acuerdos con Estados Unidos en materia energética, en los que estuvieron implicados la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Ministerio de Hidrocarburos y Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

El Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, acogió las rúbricas en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el titular de Pdvsa, Héctor Obregón, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, y el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, Jarrod Agen.

El funcionario estadounidense y la delegación acompañante arribaron este jueves a la nación sudamericana en el vuelo inaugural de la compañía American Airlines, que había quedado suspendido desde el 2019.

Henao expresó que los acuerdos son muestra del crecimiento que tendrán en los próximos meses y años, en lo que Venezuela “busca monetizar» todos sus recursos no solo en el sector del petróleo, sino también del gas donde tienen importantísimas reservas.

Declaró que en la jornada están celebrando los pactos acordados en sectores como el del gas y condensados, además de buscar el desarrollo en los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco.

La ministra elogió que las empresas estadounidenses firmantes tienen una “amplísima trayectoria” que garantizan una operación segura y con las mejores prácticas internacionales podrán alcanzar el máximo de producción.

Rodríguez saludó de manera especial a la delegación del Gobierno de Estados Unidos que llegó con una importante representación, entre ellos varios subsecretarios, funcionarios diplomáticos asentados en Caracas y empresarios.

En su intervención, manifestó que este, definitivamente, es el camino de las relaciones bilaterales.

Subrayó que la firma de estos acuerdos en los campos de Anaco, Monagas y en Barinas no son solo para el petróleo, sino para el gas asociado que impulsará el sistema eléctrico venezolano.

La gobernante apuntó que aquí se cruzan los intereses de ambos países de cómo poder, a través de la complementariedad, “dar impulso al beneficio compartido del pueblo de Estados Unidos y de Venezuela”.

Aseguró que ambos Estados seguirán consolidando una agenda de cooperación bilateral.