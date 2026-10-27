ASEAN exige ante la ONU el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

En representación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) bloque integrado por Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Timor Leste, Vietnam y Singapur, el embajador de este último país Burhan Gafoor ratificó el respaldo irrestricto de la región al proyecto de resolución A/81/L.5 presentado en la Asamblea General

Gafoor recordó que la votación mayoritaria del texto desde 1992 refleja el compromiso de la comunidad internacional con la Carta de la ONU, fundamentada en los principios de igualdad soberana, no injerencia y resolución pacífica de controversias. (Foto: United Nations Headquarter)

En representación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) bloque integrado por Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Timor Leste, Vietnam y Singapur, el embajador de este último país Burhan Gafoor ratificó el respaldo irrestricto de la región al proyecto de resolución A/81/L.5 presentado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

La intervención del diplomático singapurense dio la bienvenida al canciller Bruno Rodríguez Parrilla y suscribió las declaraciones presentadas por Uganda a nombre del Movimiento de Países No Alineados y Uruguay por el Grupo de los 77 más China.

Gafoor recordó que la votación mayoritaria del texto desde 1992 refleja el compromiso de la comunidad internacional con la Carta de la ONU, fundamentada en los principios de igualdad soberana, no injerencia y resolución pacífica de controversias.

El bloque regional reiteró que los diferendos internacionales deben abordarse mediante el diálogo respetuoso y no a través del aislamiento, la confrontación y la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

Basándose en el informe A/81/76 del Secretario General de la ONU, la ASEAN denunció el severo deterioro socioeconómico en Cuba provocado por el bloqueo. El documento revela que el sistema de salud cubano padece un desabastecimiento superior al 60 por ciento en medicamentos esenciales, mientras que la producción de alimentos se redujo en más de un 50 por ciento en los últimos cinco años.