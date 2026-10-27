El bloqueo y el cerco energético serán condenados nuevamente en la ONU, afirma Díaz Canel (+post)

Este martes será la trigésima cuarta ocasión en que el máximo órgano deliberativo de la ONU someta a consideración el proyecto de resolución contra el bloqueo, que se votará este 28 de octubre

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy en la red social X que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el cerco energético serán condenados nuevamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La comunidad internacional no puede permitir que la hagan cómplice del castigo colectivo al que EE.UU. está sometiendo al pueblo de Cuba”, escribió el mandatario.

Porque creemos en la verdad y en la solidaridad mundial, sabemos que el bloqueo de EE.UU contra #Cuba y el cerco energético serán condenados nuevamente en la Asamblea General de @ONU_es. 1/2 https://t.co/9cO8QWLsL8 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 27, 2026

Este martes 27 de octubre será la trigésima cuarta ocasión en que el máximo órgano deliberativo de la ONU someta a consideración el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que se votará este 28 de octubre.

En los días previos a la sesión, autoridades cubanas han denunciado presiones y amenazas dirigidas a gobiernos y delegaciones con el propósito de condicionar el resultado de la votación, que volverá a situar en el centro del debate el alcance de las medidas coercitivas unilaterales y el derecho de los Estados a definir soberanamente su política exterior.

Desde 1992, la Asamblea General ha aprobado resoluciones que reclaman el fin del bloqueo, y esos pronunciamientos han expresado de manera reiterada el rechazo de una amplia mayoría de los Estados miembros a una política que permanece vigente pese a los llamados de la comunidad internacional.

(Con información de Cubadebate)