Asfixia a Cuba «rompe los ojos», afirma Canciller uruguayo

El titular de la diplomacia de Uruguay comentó el discurso del presidente Yamandú Orsi la semana pasada en la Asamblea General de la ONU

Mario Lubetkin, canciller uruguayo. (Foto: PL)

La asfixia que sufre el pueblo cubano “rompe los ojos”, afirmó hoy el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, sobre un tema que salta a la vista de la comunidad internacional.

El titular de la diplomacia de Uruguay comentó el discurso del presidente Yamandú Orsi la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. Allí afirmó: “No podemos ser indiferentes” ante un “férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano”.

“Lo que el presidente dijo es lo que decimos siempre (…) lo dicen todos los gobiernos siempre”, expresó el canciller en respuesta a críticas desde la derecha política local.

Por algo gobiernos de izquierda y de derecha votaron siempre contra el embargo (bloqueo) y sobre todo decir asfixiar no es el camino para nadie, enfatizó.

Pero hoy te pongo Cuba y mañana te pongo cualquier otro país. El camino de asfixiar, el camino del embargo, no es camino, no se resuelve nada. Eso lo tenemos absolutamente claro, reiteró en entrevista televisiva. Señaló que para Uruguay si no hay negociación, diálogo, no hay forma de resolver los conflictos.

El problema es que la realidad específica de lo de Cuba te rompe los ojos. Y efectivamente hay un proceso de asfixia muy grande. Y fue lo único que dijo (el presidente), estamos en contra de políticas de este tipo, como el caso de Cuba, remarcó.

Durante la entrevista reconoció que en reunión en el Departamento de Estado en Washington se trató el tema de la presencia de una brigada médica cubana en Uruguay, que presta servicios desde el Hospital de Ojos “José Martí”, una cooperación de 19 años.

Hubo un diálogo en los cuales les comentamos por dónde estábamos manejando estos temas, dijo.

Les explicamos que no entendíamos por qué hablaban de súper explotación de ciudadanos y de profesionales, dijo.

Refirió que explicó a su contraparte estadounidense que los galenos cubanos cumplen con la legalidad uruguaya.