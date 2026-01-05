Autoridades de Cuba felicitan a la Policía Nacional Revolucionaria (+post)

Este 5 de enero se cumple el aniversario 67 de la fundación de la Policía Nacional Revolucionaria

En la actualidad, la misión fundamental del cuerpo armado está enfocada en la preservación del orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad vial.

Autoridades de Cuba enviaron felicitaciones hoy a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con motivo del aniversario 67 de su fundación y destacaron su papel al servicio del pueblo y legado revolucionario.

El presidente Miguel Díaz-Canel recordó en la red social X que la creación de la PNR el 5 de enero de 1959 cambio la historia de la isla: “Se acabó el abuso de las fuerzas policiales de la dictadura y nació una nueva Policía al servicio del pueblo y su Revolución”.

Saludo en su Día a los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria.



La fundación de la #PNR el 5 de enero de 1959 cambió la historia de #Cuba: se acabó el abuso de las fuerzas policiales de la dictadura y nació una nueva Policía al servicio del pueblo y su Revolución.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, reconoció a los miembros de la institución como “verdaderos Héroes de Azul”, al señalar que “son protagonistas de proezas cotidianas y la defensa de la seguridad y tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”.

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, subrayó que “el Partido y el pueblo reconocen la encomiable labor” de la PNR, en un mensaje de felicitación difundido también en redes sociales.

Desde el Gobierno, el primer ministro Manuel Marrero destacó el origen histórico de la institución: “La PNR, con su génesis en el Ejército Rebelde por iniciativa del entonces Comandante Raúl Castro, sigue siendo un bastión inexpugnable en defensa del orden y la tranquilidad ciudadana”.

Felicitamos a los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria en el aniversario de su fundación. El @PartidoPCC y el pueblo reconocen la encomiable labor de nuestros #HéroesDeAzul.

La creación de la Policía Nacional Revolucionaria tuvo como objetivo tener una institución ejemplar y que borrara de la memoria de los cubanos la imagen de represión, abusos y corrupción que caracterizó a ese cuerpo durante la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).

