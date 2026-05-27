¿En Instagram se podrán editar los comentarios?

La edición de comentarios en Instagram es una posibilidad que los desarrolladores de Meta ponen a disposición de los usuarios de esta red social. Desde las redes, los detalles con Lianny Pérez

Desde las redes, Meta anunció recientemente la posibilidad de editar comentarios durante los 15 minutos posteriores a su publicación en Instagram. Ventana de tiempo breve, pero suficiente para corregir una falta de ortografía, añadir texto o suavizar un exabrupto.

El proceso es idéntico al de cualquier otra edición de comentarios en redes sociales. El usuario mantiene pulsado su comentario ya publicado y seleccionar la opción “Editar” en el menú desplegable. Una vez realizada la modificación, el nuevo texto reemplazará al original.

Junto al comentario editado aparecerá la etiqueta “editado”, visible para todos los usuarios. De esta forma, cualquiera sabrá que el mensaje ha sido modificado después de su publicación original.

Pasado ese cuarto de hora, el botón de editar desaparece. Si el usuario detecta un error más tarde, su única opción seguirá siendo borrarlo y escribirlo de nuevo, perdiendo las interacciones acumuladas.

Meta justifica este límite temporal como un equilibrio entre “dar una segunda oportunidad” y “evitar manipulaciones a posteriori”.

Instagram ha dado un pequeño pero significativo paso hacia la madurez conversacional.