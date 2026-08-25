Baja la cifra de estadounidenses que apoyan la guerra contra Irán

Esta baja se debe a que son menos los que se identifican como republicanos y respaldan el conflicto armado. Alrededor de 69 por ciento de los encuestados republicanos apoya la guerra, frente a 77 por ciento de los que eran en marzo

Vista desde el interior de un aula de la escuela primaria Shajareh Tayebeh, destruida en Minab, provincia iraní de Hormozgan. (Foto: Internet)

El apoyo de la opinión pública estadunidense a la guerra contra Irán ha caído a su nivel más bajo desde los primeros días del conflicto, en febrero de este año, lo que ha contribuido a que la popularidad del presidente Donald Trump se mantenga en mínimos históricos, según una encuesta de Reuters/Ipsos, que finalizó ayer.

El sondeo realizado durante cuatro días reveló que sólo 31 por ciento de los estadunidenses apoya la acción militar de su país contra la república islámica, lo que supone un descenso respecto al 37 por ciento registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos de marzo y al 34 por ciento de principios de este mes.

Esta baja se debe a que son menos los que se identifican como republicanos y respaldan el conflicto armado. Alrededor de 69 por ciento de los encuestados republicanos apoya la guerra, frente a 77 por ciento de los que eran en marzo.

El conflicto bélico ha lastrado la popularidad de Trump este año y, por segunda encuesta consecutiva, sólo 33 por ciento de los consultados afirmaron que aprobaban la actuación del republicano en la Casa Blanca, el nivel más bajo registrado en los sondeos desde su primer o el segundo mandato.

Alrededor de 83 por ciento de la población cree que la guerra se prolongará “durante un largo periodo”, según la encuesta de Reuters/Ipsos, lo que supone un aumento respecto al 80 por ciento previo del mes.

El sondeo se realizó entre mil 215 adultos estadunidenses de todo el país y tuvo un margen de error de 3 puntos.