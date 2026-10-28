Brasil: Difunden nuevas informaciones sobre huida de Flávio Bolsonaro

La salida del senador ocurrió después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil, tras lo cual Flávio no cumplió el plazo fijado y la Policía Federal canceló sus documentos

Fotografía de archivo del 01 de septiembre de 2026 del senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro. (Foto: EFE) Borges

Nuevas informaciones de la prensa brasileña sobre el recorrido de Flávio Bolsonaro indican que el senador y su familia salieron este miércoles de Ecuador rumbo a Estados Unidos, tras versiones contradictorias sobre su paradero.

Según el diario O Globo y plataformas de seguimiento aéreo, un avión privado en el que viajaría el legislador despegó de Guayaquil a las 06:22, hora de Brasilia, con destino a Miami, donde su llegada estaba prevista para las 10:40, al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka.

El aparato, un Gulfstream G400 operado por la compañía argentina Baires Fly, trasladaría al senador, su esposa Fernanda y sus dos hijas, quienes habían abandonado Brasil la noche anterior.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que los cuatro ingresaron a ese país a las 22:50 del martes, por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, y que 40 minutos después abordaron un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Esos datos oficiales contradijeron versiones difundidas durante el martes por aliados del senador y fuentes vinculadas al Gobierno estadounidense, según las cuales Flávio ya había llegado a Estados Unidos e incluso se había reunido con su hermano Eduardo, residente en ese país.

La cadena CNN Brasil señaló que esas informaciones circularon mientras el legislador todavía se encontraba en territorio brasileño, lo que alimentó interrogantes sobre una posible estrategia para ocultar su recorrido.

Según informaciones publicadas por O Globo y otros medios, el plan para salir de Brasil se preparaba desde semanas antes de la segunda vuelta electoral, en previsión de una derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La articulación habría involucrado a Eduardo Bolsonaro y al excomunicador Paulo Figueiredo, quienes mantenían contactos con integrantes del Gobierno de Donald Trump para garantizar la recepción del senador en Estados Unidos.

De acuerdo con el diario, la posibilidad de abandonar el país habría perdido fuerza después de que Flávio quedara en ventaja tras la primera vuelta, pero volvió a activarse luego de su derrota del 25 de octubre.

Medios brasileños difundieron que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había aprobado la llegada de Flávio y su familia a Estados Unidos y volvió a cuestionar las elecciones brasileñas, aunque no presentó pruebas de irregularidades.

La salida del senador ocurrió después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil, tras lo cual Flávio no cumplió el plazo fijado y la Policía Federal canceló sus documentos.

El legislador es investigado en procedimientos relacionados con sospechas de lavado de dinero y evasión de divisas, entre ellos uno que involucra al abogado Willer Tomaz y operaciones vinculadas al sector de las apuestas.

También figura en una pesquisa sobre la financiación de Dark Horse, película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.