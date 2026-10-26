Aplaza Estados Unidos reconocimiento de victoria electoral de Lula

La postura de Washington contrasta con la de otros gobiernos latinoamericanos que ya felicitaron a Lula por su victoria, incluidos mandatarios de derecha cercanos al presidente Donald Trump

El Gobierno estadounidense aplazó la publicación de un comunicado que reconocía el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, después de que Flávio Bolsonaro cuestionara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes Folha de S.Paulo.

Según el diario, el Departamento de Estado tenía preparado un texto para felicitar a la población brasileña por la jornada electoral del domingo 25 de octubre, pero recibió instrucciones de suspender su difusión y evaluar la situación tras las declaraciones del senador del Partido Liberal (PL), quien también dijo que pediría la anulación de los comicios.

Flávio Bolsonaro, quien fue derrotado por Lula en el balotaje, afirmó que no reconocía el resultado y alegó supuestas irregularidades relacionadas con la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender el horario de votación.

Consultada por el periódico, la Embajada estadounidense en Brasil no ofreció una fecha para la publicación del comunicado.

La postura de Washington contrasta con la de otros gobiernos latinoamericanos que ya felicitaron a Lula por su victoria, incluidos mandatarios de derecha cercanos al presidente Donald Trump, como el chileno José Antonio Kast y el colombiano Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento, los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele, tampoco se habían pronunciado sobre el triunfo de Lula, quien ganó un cuarto mandato.

El jefe de Estado obtuvo el 51,79 por ciento de los votos válidos, frente al 48,21 por ciento alcanzado por Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral.

La demora estadounidense contrasta, además, con la reacción de Washington en 2022, cuando el Gobierno de Joe Biden fue uno de los primeros en felicitar a Lula por su triunfo frente a Jair Bolsonaro, padre del actual candidato derrotado.

Esta decisión de aplazar el comunicado se produce en un contexto de tensiones entre Brasil y Estados Unidos, marcadas por divergencias políticas y medidas adoptadas por la administración Trump contra el país sudamericano.

Medios locales de prensa apuntan que el silencio de la Casa Blanca añade incertidumbre a la relación bilateral, que en los últimos años estuvo marcada por la imposición de aranceles a productor brasileños y la decisión de Washington de designar a organizaciones criminales de este país como terroristas.