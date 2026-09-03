Canciller cubano denuncia cerco petrolero de Estados Unidos contra su país

En entrevista concedida a la académica británica Helen Yaffe para el pódcast Cuba Análisis, el canciller cubano afirmó que las recientes órdenes ejecutivas aprobadas por la administración estadounidense en 2026 han intensificado la asfixia económica sobre el pueblo de Cuba

Según explicó Rodríguez Parrilla, la intimidación a las navieras internacionales ha impedido la llegada de barcos con mercancías básicas y ha dejado varados en puertos de la región más de 7.000 contenedores.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó que la escalada de la política estadounidense hacia la isla ha alcanzado un «cambio cualitativo» que incluye un cerco al suministro de combustible equiparable a un bloqueo naval.

En entrevista concedida a la académica británica Helen Yaffe para el pódcast Cuba Análisis, el canciller cubano afirmó que las recientes órdenes ejecutivas aprobadas por la administración estadounidense en 2026 han intensificado la asfixia económica sobre el pueblo de Cuba.

Según explicó Rodríguez Parrilla, la intimidación a las navieras internacionales ha impedido la llegada de barcos con mercancías básicas y ha dejado varados en puertos de la región más de 7.000 contenedores con medicamentos y dispositivos médicos destinados al sistema de salud de la isla.

«Se ha impuesto un cerco petrolero equiparable a un bloqueo naval, cuyo objetivo es impedir la llegada de petróleo a Cuba; en cierto momento, incluso estuvo acompañado por la presencia de buques militares y un despliegue militar en el Caribe”, aseveró Rodríguez Parrilla.

“Si Cuba pudiera recibir una cantidad mínima de petróleo, los cortes de electricidad podrían reducirse a una o dos horas diarias y el abastecimiento de agua mejoraría enormemente», añadió.

Riesgo de agresión militar e inestabilidad en el Caribe

Cuestionado sobre si las oratorias provenientes de Washington constituyen únicamente una guerra psicológica, el canciller cubano destacó que el Gobierno de La Habana se toma las amenazas «muy en serio«, al señalar que el secretario de Estado y otras figuras de la Administración estadounidense han manifestado públicamente que la opción militar se encuentra «sobre la mesa».

A pesar de calificar una eventual incursión militar como una acción «trágica» que desataría un «baño de sangre» y la desestabilización de toda la región del Caribe, el ministro aseguró que las fuerzas de su país defenderán la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la patria.

«No se trata sólo de retórica. (…) Es público y notorio que se realizan preparativos reales para ejecutar un ataque militar contra Cuba. Nuestro pueblo defendería, sin duda, hasta las últimas consecuencias la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la patria«, subrayó el canciller cubano.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad mundial para frenar lo que consideró un grave deterioro del internacional.

Informe del Departamento de Estado y supuesta ayuda humanitaria

Durante la conversación, Rodríguez Parrilla rechazó categóricamente los señalamientos de la administración estadounidense que acusan a Cuba de ser un «patrocinador del terrorismo» o una «amenaza para la seguridad nacional».

De igual forma, descalificó el reciente informe difundido por el Departamento de Estado, titulado «Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI», tildándolo de «libelo» carente de rigor, redactado con el propósito de justificar medidas coercitivas e intervencionistas.

En relación con los anuncios de Washington sobre la supuesta entrega de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para el pueblo cubano, el diplomático aclaró que dichos fondos no se han materializado en la práctica y que una ayuda de tres millones de dólares recibida con anterioridad sólo ha alcanzado a unas 700 familias.

El canciller contrapuso esta cifra con el costo anual del bloqueo económico, el cual estimó en más de 900 millones de dólares diarios de afectación general.

Disposición al diálogo sin presiones unilaterales

A pesar del endurecimiento de las sanciones y del complejo panorama internacional marcado por el giro político de varios gobiernos de la región, Rodríguez Parrilla reiteró que Cuba mantiene intacta su voluntad de un diálogo civilizado y de avanzar hacia la normalización de relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Sin embargo, puntualizó que cualquier negociación deberá desarrollarse bajo el respeto estricto a las normas del derecho internacional.

“Hemos reiterado —y reitero ahora— la disposición de Cuba a continuar o reanudar conversaciones con el Gobierno estadounidense sobre las bases elementales establecidas por el derecho internacional: igualdad soberana y en pie de igualdad; respeto mutuo; beneficio recíproco para ambos pueblos; ausencia de injerencia en los asuntos internos de cualquiera de nuestros Estados; y ausencia de condiciones previas”, afirmó el ministro.