EEUU exige a todos los países la interrupción «inmediata y sistemática» del comercio con Irán

El secretario de Estado instruyó a todas las embajadas estadounidenses transmitir la exigencia a las autoridades de los países donde se encuentran, indicaron funcionarios a Axios

Capitolio de Estados Unidos. (Foto: Internet)

EE.UU. a través de sus embajadas exigió a todos los países donde tiene representación diplomática que cesen de inmediato el comercio con Irán en medio de la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, comunicaron funcionarios estadounidenses a Axios.

Según las fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las embajadas estadounidenses alrededor del mundo a enviar una nota diplomática oficial a los gobiernos de los países donde se encuentran y exigir la interrupción «inmediata y sistemática» de todo comercio con Irán.

Al mismo tiempo, las fuentes afirmaron que a algunos países recibieron exigencias más detalladas. Se trata de EAU, Omán, Catar, Reino Unido, Alemania, varios países de Asia Central y a Hong Kong, a cuyos Gobiernos se les pidió también el cierre de todas las sucursales de los bancos iraníes Melli y Saderat, que EE.UU. considera vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

En caso de incumplimiento de la exigencia, Washington amenazó con sanciones. En la nota se indica que los países, empresas e individuos que continúen haciendo negocios con Irán corren el riesgo de ser sancionados y excluidos del sistema del dólar, detallaron los funcionarios.