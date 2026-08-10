China urge a EEUU a no difamar relaciones con Cuba

La cancillería china llamó a Washington a retirar cuanto antes las medidas de sanciones y bloqueo contra la nación caribeña y a no difamar reiteradamente a otros países

China llamó hoy a Estados Unidos a no difamar las relaciones entre otros países y reiteró su respaldo a la defensa de la soberanía de Cuba frente a injerencias externas.

Ante un a pregunta de Prensa Latina, la Oficina del Portavoz de la Cancillería china señaló que Beijing ha expuesto en varias ocasiones su posición firme sobre los asuntos relacionados con la isla.

El organismo llamó a Washington a retirar cuanto antes las medidas de sanciones y bloqueo contra la nación caribeña y a no difamar reiteradamente a otros países.

Subrayó que la cooperación entre China y Cuba es abierta y legítima, y rechazó las acusaciones contra esos vínculos.

Asimismo, afirmó que Beijing continuará apoyando con firmeza a La Habana en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a las interferencias externas.

Como parte de su hostil política de hostigamiento a Cuba, Estados Unidos anunció la semana pasada nuevas sanciones a cinco entidades estatales y ocho funcionarios de la nación caribeña.

Según el comunicado del Departamento de Estado, las nuevas medidas atañen a empresas y funcionarios vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por supuesta importación de armas y cooperación militar con Rusia y China.

Las sanciones congelan cualquier propiedad o interés financiero de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.

Washington también advirtió que bancos y compañías extranjeras que negocien con los sancionados podrían quedar expuestos a medidas similares.

Entre los funcionarios designados se encuentran el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, Álvaro López Miera; el jefe de Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo; el responsable de Relaciones Exteriores de ese ministerio, José Antonio Remón Rodríguez; y su director económico, Oscar Enrique Biosca Gallego, trascendió.

Las nuevas sanciones están dirigidas además contra los agregados militares de Cuba en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, y otros funcionarios.