Colombia y EE.UU. firman acuerdo sobre tierras raras

El documento fue rubricado como parte de la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, la que ha sido calificada por sectores progresistas como una muestra de la pérdida de la soberanía nacional

Marco Rubio con el presidente Abelardo De La Espriella, en la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla.

Colombia y Estados Unidos firmaron este martes en Barranquilla dos acuerdos, uno de los cuales está orientado al “aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras”.

Los memorandos de entendimientos fueron rubricados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en el país, y el canciller colombiano, Omar Bula, tras una reunión del primero con el presidente del país neogranadino, Abelardo de la Espriella.

El segundo de los convenios versa sobre la cooperación en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear civil.

La visita de Rubio ha sido calificada por sectores progresistas como una muestra de la pérdida de la soberanía nacional.

Según apuntó el líder la oposición en el Senado, Iván Cepeda, la presencia del funcionario estadounidense representa un acto de entrega de aspectos asociados a la autodeterminación.

El senador afirmó que, ante el anuncio de eventuales cierre de acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país, se siente obligado expresar públicamente su más enfático rechazo a los compromisos con los que, de manera inconsulta, De la Espriella entrega al dominio a una potencia extranjera.

“Desde el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición en el país, exigimos respeto a nuestra dignidad, independencia y libertad como nación democrática y soberana. Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que genere obligaciones para el Estado colombiano, deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional”, remarcó en su pronunciamiento divulgado en su cuenta de la red social X.