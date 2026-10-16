Concluye este viernes Foro Mundial de la Alimentación 2026

La jornada mundial ha vuelto a situar en el centro del debate la persistencia del hambre y las dificultades de acceso a una alimentación saludable

El encuentro, celebrado del 8 al 16 de octubre, se articuló en torno a tres ejes principales. (Foto: PL)

El Foro Mundial de la Alimentación 2026 concluye este viernes en la sede de la FAO, en Roma, con una jornada dedicada al Día Mundial de la Alimentación y a la búsqueda de soluciones para fortalecer la seguridad alimentaria global.

La celebración tiene como lema “Innovar hoy para nutrir mañana” y destaca el papel de la ciencia, la tecnología, los conocimientos tradicionales y la cooperación internacional en la construcción de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

La ceremonia de cierre está prevista para esta mañana en el salón plenario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con la participación de su director general, Qu Dongyu, representantes de organismos de Naciones Unidas y otros invitados internacionales.

El programa contempla mensajes especiales del papa León XIV y del secretario general de la ONU, así como la entrega del Premio al Logro de la FAO.

La agenda incluye también la ceremonia de clausura del Foro Mundial de la Alimentación, prevista para esta tarde, tras varios días de debates, intercambios científicos, presentación de proyectos y encuentros entre gobiernos, investigadores, productores, jóvenes, empresas e instituciones financieras.

El encuentro, celebrado del 8 al 16 de octubre, se articuló en torno a tres ejes principales: la iniciativa mundial de acción juvenil, el Foro de Ciencia e Innovación y el Foro de Inversiones de la Iniciativa Mano de la Mano.

Este último espacio propició el acercamiento entre gobiernos, inversores y socios para el desarrollo, con el propósito de impulsar proyectos dirigidos a transformar los sistemas agroalimentarios, ampliar las oportunidades económicas rurales y fortalecer la producción.

Los eventos científicos, por su parte, abordaron el potencial de las herramientas digitales, la inteligencia artificial y otras innovaciones para responder a los desafíos de la agricultura y la alimentación, junto con la importancia de preservar los conocimientos de los pueblos indígenas y las prácticas tradicionales.

La jornada mundial vuelve a situar en el centro del debate la persistencia del hambre y las dificultades de acceso a una alimentación saludable. Según cifras divulgadas por la FAO al presentar el foro, unos 673 millones de personas padecen hambre en el mundo, mientras que dos mil 600 millones no pueden costear una dieta saludable.

El organismo sostiene que el desarrollo de tecnologías y conocimientos, acompañado de políticas inclusivas y cooperación, puede contribuir a mejorar el acceso a alimentos suficientes, variados, inocuos y nutritivos, sin comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones.