Unión Eléctrica pronostica 1 790 MW de afectación para el pico nocturno de este miércoles

En el horario de la media se estima una afectación de 1 250 MW

La Unión Eléctrica informa en sus perfiles institucionales que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo similar situación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1735 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía en los parques solares fotovoltaicos fue de 3170 MWh, con 493 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de hoy era de 1040 MW, la demanda 2240 MW con 1198 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Unidades en avería:

Unidad 1 de la CTE Santa Cruz

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidad 6 de la CTE Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la CTE Santa Cruz

Unidad 5 de la CTE Nuevitas

Unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 423 MW.

Pronóstico para el pico nocturno:

Se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1040 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario.

(Con información de la UNE-MINEM)