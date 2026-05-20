Condenan fraudulenta acusación contra Raúl Castro

El derribo de las avionetas en 1996 ocurrió luego de reiteradas advertencias —25 exactamente— del Gobierno de la nación antillana al Departamento de Estado y a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, como consecuencia de las violaciones aéreas de Hermanos al Rescate

La fraudulenta acusación contra el General de Ejército no tiene asidero legal, político ni moral, aseguró el vicecanciller Carlos Fernández.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó este miércoles de fraudulenta la acusación emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro.

En el programa de la televisión local Mesa Redonda, el diplomático afirmó que la imputación del ente estadounidense carece de asidero legal, político y moral.

Durante su comparecencia, el vicecanciller explicó que la acusación es un «acto canalla» asociado al incremento de la hostilidad de las autoridades norteamericanas contra la isla durante 2026.

Del mismo modo, subrayó que tiene fuertes vínculos con sectores extremistas del exilio cubano en Estados Unidos y su influencia sobre la administración de Donald Trump.

Además, aseguró que es conocida la «práctica oscura de los Estados Unidos» de emplear acusaciones parecidas a la interpuesta contra el líder revolucionario cubano para desestabilizar el orden de países soberanos y agredirlos militarmente.

También expuso que el derribo de las avionetas en 1996 ocurrió luego de reiteradas advertencias —25 exactamente— del Gobierno de la nación antillana al Departamento de Estado y a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, como consecuencia de las violaciones aéreas de Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996.

Al respecto, resaltó que, en enero de ese mismo año, Cuba advirtió en un comunicado público que interceptaría y neutralizaría, si fuera necesario, cualquier vuelo no autorizado en el espacio aéreo nacional.

El Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca conocían desde la noche anterior que el vuelo iba a producirse y no actuaron, señaló, antes de acusar a esas entidades de complicidad con las acciones ilegales de Hermanos al Rescate.

Fernández de Cossío y otros especialistas y periodistas participaron este miércoles en la Mesa Redonda para analizar la farsa judicial y política que se pretende escenificar en Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro y el incremento de las agresiones promovidas por Washington contra el pueblo cubano.

El programa fue transmitido por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda, y después fue reseñado por numerosos medios de prensa del país y plataformas digitales.