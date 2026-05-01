Alianzas por el futuro

Intensas jornadas han vivido los trabajadores de Sancti Spíritus con vistas a celebrar este Primero de Mayo con acciones en todos los sectores del territorio. Además, este noticiero vuelve tras los pasos de los aniristas espirituanos, quienes sostienen al país en medio de las dificultades económicas. Recuperar equipos médicos y maquinarias forman parte de las soluciones que prueban a diario la valía de los cubanos.
Casi al finalizar VisionEs, podrá conocer a dos jóvenes espirituanos y a su profesor, quienes obtuvieron medalla de bronce en certamen internacional de Química.
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