Consejo de Estado aprueba decretos leyes relacionados con transformaciones económicas y sociales

Las tres normativas aprobadas serán publicadas en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento de la ciudadanía

Sesión extraordinaria del Consejo de Estado encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández. (Foto: Tony Hernández Mena)

Los decretos leyes «Del Fortalecimiento del Trabajo Social», «De la Contratación de Trabajadores para Realizar Labores Administrativas, Técnicas o de Servicios a Representaciones Extranjeras» y «De Petróleo y Gas» fueron aprobados este 3 de septiembre, como parte del proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales en el país, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Estado encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández.

La primera de estas disposiciones normativas tiene por objeto regular el sistema del trabajo social para jerarquizar su labor, articulación intersectorial y capacidad de incidencia en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales.

Además, permiten establecer los principios, estructuras organizativas, funciones y procedimientos que garanticen el adecuado ejercicio de la profesión, el bienestar de los ciudadanos y la eficiencia en la prestación de los servicios sociales en interés de lograr la equidad y la justicia social, según explicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos.

En el debate de este tema, Esteban Lazo reconoció que esta normativa constituye otra muestra del carácter social de las transformaciones; así como los miembros del Consejo de Estado destacaron el importante papel de los trabajadores sociales en el barrio y la comunidad, y de su labor humanista, quienes fueron calificados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como médicos del alma.

De ahí que fortalecer el trabajo social, con un enfoque proactivo y preventivo, con énfasis en el municipio, el consejo popular y la circunscripción, continúe siendo una prioridad en este tema.

En correspondencia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas, el segundo decreto ley emitido por el Consejo de Estado garantiza que la contratación de trabajadores para realizar labores administrativas, técnicas o de servicios, incluyendo las domésticas, a las representaciones comerciales extranjeras establecidas en el territorio nacional se efectúe directamente por estas o mediante entidades empleadoras autorizadas.

El decreto ley «De Petróleo y Gas» permite actualizar el marco legal a fin de establecer el régimen jurídico de las actividades petroleras que comprenden la exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento, comercialización del petróleo, el gas y los productos derivados, tanto en zonas terrestres como debajo del lecho marino, correspondiente a la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de la República de Cuba con el fin de garantizar la producción y el uso eficiente, sostenible y seguro de estos recursos, y contribuir al logro de la soberanía energética del país y con ello al bienestar de nuestra sociedad.

Las tres normativas aprobadas serán publicadas en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento de la ciudadanía.

Por último, en la sesión extraordinaria del Consejo de Estado, se informó respecto a la marcha del proceso legislativo desarrollado como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales.