Díaz-Canel: Preparación del pueblo para la defensa sigue siendo una prioridad

El presidente del Consejo de defensa Nacional denunció las más recientes sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las actividades por el Día Nacional de la Defensa en el Consejo de Defensa de Casablanca, Regla. (Foto: Estudios Revolución)

La preparación del pueblo para la defensa sigue siendo una actividad de una enorme prioridad, ratificó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermudez, en el Día Nacional de la Defensa correspondiente a esta semana.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República participó en la mañana de este viernes en las acciones de preparación del Consejo de Defensa de Zona (CDZ) de Casablanca, del municipio de Regla, donde denunció las más recientes sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana.

Son sanciones, reiteró, que tienen que ver mucho con los planteamientos que en otros momentos han hecho el Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado; uno cuando dijo que a Cuba ya solo faltaba arrasarla, porque nos habían llevado a una posición de máxima presión con las medidas; y el otro que constantemente ha estado diciendo que todas las válvulas de escape de Cuba se van a estar cerrando.

Son declaraciones, señaló Díaz-Canel, con las que recuerdan que hay una persecución a toda nuestra entidad económica, a toda nuestra entidad financiera y a todo lo que se va implementando en el país en función de enfrentar esta situación.

Ante estas agresiones, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN) resaltó la labor que se ha estado haciendo en los últimos meses en función de la defensa de la patria a todos los niveles, y en especial en las zonas de defensa.

En el CDZ de Casablanca, el compañero Díaz-Canel Bermúdez estuvo acompañado por los miembros de Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y Lazaro Alberto Álvarez Casas, titular del Minint; y el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

También participaron el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; integrantes del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, del Consejo de Defensa del municipio de Regla y del Consejo de Defensa de Zona, y otros jefes y oficiales.

El compañero Johannes Milián Morales, presidente del CDZ en esta ultramarina barriada, informó que en el territorio, de apenas 2,9 kilómentros cuadrados, residen más de diez mil personas.

En la presentación, Milián Morales hizo una caracterización de la zona de defensa, sus estructuras y sus fuerzas y medios, entre otras tareas. Especial atención prestó a la organización del aviso y la protección de la población, el número de personas a proteger y la preparación de las brigadas de producción y defensa, tanto en las comunidades como en los centros económicos y sociales, entre otros detalles.

Además de las actividades específicas para la defensa, el Presidente del CDZ de Casablanca abordó las proyecciones de la zona en la implementación de las 176 medidas del Programa de Transformación Económica y Social en esta zona de defensa.

Con la participación del pueblo

Al evaluar el trabajo que se realiza en Casablanca, como en el resto del país, el Presidente del CDN, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó que todo este esfuerzo hay que apoyarlo con la movilización política, el trabajo político e ideológico con la población y su participación en las principales tareas y prioridades que se están atendiendo hoy en el país.

“En la economía, refirió, trabajar en la implementación de las transformaciones, que es el reto fundamental que tenemos ahora”.

Explicó que estas ya se han discutido a nivel de organizaciones de base del Partido, y que ahora viene una etapa decisiva, su discusión con los trabajadores y con las personas en la comunidad; o sea, las personas que no están vinculadas a centros de producción y servicios o que no están vinculadas a las organizaciones de base del Partido, pero que están en las comunidades.

Sobre la relevancia de estos debates a todos los niveles y en todos los lugares, reflexionó el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, quien señaló que si el pueblo no defiende las transformaciones va a ser muy poco probable que se implementen según todo lo que está previsto.

Las transformaciones son además –argumentó- “un proceso de construcción sistemática, de perfeccionamiento continuo, por lo tanto (en su debate) van a salir muchas ideas nuevas de la población, van a salir también, en la implementación, determinadas deformidades que habrá que corregir, y eso tiene que ver mucho con el aporte y la participación en las transformaciones”.

Al comentar las acciones que se están realizando para atender las problemáticas que afectan a la población, Díaz-Canel Bermúdez enfatizó que este es un proceso que hay que continuar perfeccionando, aprovechando la estrategia del país de trabajar con las estructuras de tiempo de guerra en tiempo de paz.

“Los consejos de defensa provinciales, municipales y de zona se han convertido hoy en el eje donde se hacen los principales análisis y se toman las principales decisiones, tanto en el orden político e ideológico, como en el orden económico y social”.

Retomando las tareas que se desarrollan en los CDZ en función de la defensa, el mandatario insistió en la importancia de la protección a la población, que tiene que saber –remarcó- a qué lugares tiene que ir a protegerse, cómo se llega allí, cómo se evacúan a los ancianos, a los niños y demás personas a proteger, lo cual exige un grupo de acciones para prepararlos.

(Tomado de Presidencia de Cuba)