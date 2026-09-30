Cuba no cejará en la demanda de eliminar las armas nucleares

El canciller cubano denunció la política irracionalmente agresiva y genocida de Estados Unidos de acabar con el pueblo cubano

El canciller cubano intervino en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, reiteró hoy la posición de Cuba de no cesar en las demandas de una eliminación completa de las armas nucleares en el mundo.

El canciller intervino en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, donde también denunció la política irracionalmente agresiva y genocida de Estados Unidos de acabar con el pueblo cubano.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias ofrece íntegramente su alocución, tomada del portal Cubaminrex.

Intervención del Canciller cubano en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de Armas Nucleares

Señor Presidente:

Durante más de diez años, la conmemoración que nos convoca hoy ha unido a la inmensa mayoría de los estados miembros de esta Organización, que comparten la voluntad de avanzar, con determinación y urgencia, hacia la eliminación total de las armas nucleares.

Este propósito cobra especial vigencia. El continuo desarrollo y modernización de las armas nucleares no puede sepultar el derecho de nuestros pueblos a vivir en paz.

La doctrina de dominación del actual gobierno de los Estados Unidos acrecienta este peligro, al promover una desenfrenada carrera armamentista y la absurda imposición de una supuesta “paz a través de la fuerza”.

Al amparo de esa aberrante doctrina, mi país es blanco de la amenaza permanente de agresión militar directa, sobre la base de múltiples falacias, incluyendo la calificación de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos, acusación irracional de la mayor potencia militar y nuclear del planeta, cuyo arsenal supera las cinco mil armas nucleares.

Los países del Sur sufren la disminución de la ya insuficiente Ayuda Oficial al Desarrollo, frente al exorbitante gasto militar mundial, el incremento de las personas expuestas al flagelo de la guerra y el reforzamiento de crueles bloqueos y medidas coercitivas unilaterales.

Como parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y de la primera región densamente poblada declarada “Zona Libre de Armas Nucleares” y proclamada posteriormente en La Habana “Zona de Paz”, no cejaremos en la demanda de la eliminación completa de las armas nucleares.

Como expresara el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y cito: “(…) a ningún ser humano, se le puede exigir que renuncie a sus ideales, que renuncie a sus esperanzas, que renuncie a sus sueños; ni las armas nucleares lo podrán lograr (…)”.

Muchas gracias.