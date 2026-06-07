Cuba no está sola, afirma organización social de la región

Según SEPLA la mayor de Las Antillas hizo visible el programa por el anticapitalismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo, el cual como destino regional y de cara al mundo señaló una perspectiva de emancipación social

La Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).

La Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) expresó su solidaridad con el pueblo y la Revolución cubana, ante el agravamiento del boicot imperialista y del bloqueo, sanciones unilaterales y amenazas de una agresión genocida sobre la patria de José Martí y Fidel Castro.

Así lo hizo saber esa organización en una declaración bajo el título de ! Cuba no está sola!, publicada en varios perfiles de las redes sociales, en el que reafirma que la Isla mostró el camino de la revolución en toda la región desde 1959.

Según SEPLA la mayor de Las Antillas hizo visible el programa por el anticapitalismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo, el cual como destino regional y de cara al mundo señaló una perspectiva de emancipación social.

Subraya que ello se puso de manifiesto en tiempos recientes de emergencia de un nuevo sueño de la patria grande “nuestra americana”, hoy agredida por la injerencia de la ultraderecha de Trump y su banda subordinada en la ofensiva liberal que intenta supeditar a la región a la política exterior estadounidense.

Tras recordar la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961 y el conjunto de atentados, boicots y sanciones contra Cuba, que se agravan en el presente, la organización manifiesta que no es novedad que se retiren cobardemente los inversores capitalistas del turismo o del negocio financiero, de la banca, las tarjetas o los intermediarios financieros.

Son todos ellos sujetos del capitalismo, cuyo mandato es el régimen del capital, la obtención de ganancias y la acumulación para la dominación, aún con un patrón hegemónico en decadencia.

Desde la SEPLA expresamos nuestra solidaridad con el proyecto socialista de Cuba, en el mismo sentido que hoy lo manifiestan innumerables declaraciones de organizaciones sociales populares, dice la declaración.

Esta presión es la que debe crecer y por eso, como parte de la intelectualidad crítica, desafiamos a multiplicar la solidaridad con la isla asediada.

La experiencia de la revolución socialista se abre camino como parte de la historia de los pueblos por su emancipación y no hay mecanismo de dominación que pueda doblegar, en sentido histórico, la lucha popular, acota el documento.

El poder despliega su poder con armas, dinero y el chantaje ideológico, mientras que los pueblos abren rutas de emancipación desde la práctica, que hoy se manifiesta en la solidaridad con Cuba, concluye diciendo la declaración.