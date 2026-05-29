Cuba y la Unión Económica Euroasiática firman plan de acción conjunta 2026-2030

Se trata de una hoja de ruta de cooperación multisectorial diseñada para estrechar los vínculos económicos, comerciales y científicos entre nuestro país y el bloque euroasiático integrado por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia

Sobre las perspectivas de cooperación entre Cuba y el grupo de las cinco naciones euroasiáticas dialogaron el vicepresidente y el presidente del Consejo de la Unión. (Foto: Estudios Revolución)

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, este jueves durante su primera jornada de actividades en Kazajistán, rubricó junto al presidente del Consejo Económico Euroasiático, Bakytzhan Sagintayev, el Plan de Acción Conjunta entre Cuba y la Unión Económica Euroasiática para el período 2026-2030.

Se trata de una hoja de ruta de cooperación multisectorial diseñada para estrechar los vínculos económicos, comerciales y científicos entre nuestro país y el bloque euroasiático integrado por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia.

Sobre las perspectivas de cooperación entre Cuba y el grupo de las cinco naciones euroasiáticas dialogaron el vicepresidente y el presidente del Consejo de la Unión, quien agradeció la presencia de nuestro país, en su condición de Estado Observador en la reunión cumbre, pues lo hace, expresó, en un momento muy complejo para la nación caribeña.

Bakytzhan Sagintayev manifestó que bien sabe la alta estima y consideración que le confiere el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la Unión Económica Euroasiática, quien ha participado, dijo, de manera presencial en dos de estas reuniones. También hizo referencia al encuentro que sostuvo en marzo último con el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, durante la reunión intergubernamental de la Unión Económica Euroasiática. Intercambios en los últimos años que, comentó, han hecho posible incrementar el comercio no solo entre Cuba y Rusia, sino con otras naciones de la Unión como Armenia.

Durante la distendida conversación, el vicepresidente cubano agradeció al presidente del Consejo Económico Euroasiático por el recibimiento y le comentó sobre la compleja situación por la que atraviesa el país, a causa del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos y las amenazas de agresión militar; de ahí, enfatizó, la importancia de que una delegación cubana participara en esta importante cumbre.

En el diálogo, Valdés Mesa señaló aquellos sectores en los que Cuba tiene mayores potencialidades y con los que puede cooperar en adelante con los cinco países de la Unión Euroasiática. Entre ellos destacó oportunidades en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la biotecnología, el turismo, la industria azucarera y la agricultura.

El vicepresidente cubano aprovechó la oportunidad para extender la invitación al empresariado de las naciones del bloque regional a que participe en noviembre próximo en la Feria Internacional de La Habana, donde podrían concretarse importantes negocios.

Luego de las conversaciones, Valdés Mesa y Bakytzhan Sagintayev recorrieron las áreas del Centro de los Congresos de Astaná, una moderna edificación que acoge este jueves el Foro Económico Euroasiático, cumbre clave para el diálogo y la cooperación comercial internacional, en la que está presente una delegación de empresarios cubanos de los sectores del comercio, la logística y la biotecnología.