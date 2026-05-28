Raúl Castro: Mientras exista una reserva estratégica, la Patria tendrá cómo defenderse

En ocasión del aniversario 45 de la fundación del Instituto Nacional de Reservas Estatales, Raúl destacó la visión estratégica de Fidel relacionada con la conservación de los recursos

El INRE se convirtió en un pilar material insustituible frente a las peores adversidades que ha sufrido nuestro país. (Foto: ACN)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, felicitó hoy al Instituto Nacional de Reservas Estatales (INRE), en ocasión del aniversario 45 de su fundación.

Envío un merecido reconocimiento a todos los trabajadores, directivos y colaboradores de este organismo esencial para la seguridad de nuestra Patria, expresó el General de Ejército en carta leída en el acto político-cultural en homenaje a la institución.

Según el periódico Granma, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, dio a conocer la misiva, fechada este jueves, en la que Raúl destacó la visión estratégica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz relacionada con la conservación de los recursos.

Desde su fundación, el INRE se convirtió en un pilar material insustituible frente a las peores adversidades que ha sufrido nuestro país: el recrudecimiento del bloqueo económico, los desastres naturales, las pandemias y todo tipo de contingencias, detalló el líder revolucionario.

Reconoció que el trabajo de los integrantes del INRE por preservar e incrementar las reservas ha sido la respuesta más valiosa frente a todos esos desafíos, con el fin de garantizar el funcionamiento de la economía y la vitalidad de la capacidad defensiva de la nación.

Mientras exista una reserva estratégica, la Patria tendrá cómo defenderse, afirmó Raúl Castro Ruz.

Presidieron la ceremonia, el miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra; el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, Héroe de la República de Cuba; además de ministros, jefes principales de las FAR y directivos de distintos organismos.