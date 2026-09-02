Delta Air Lines de EEUU mantendrá vuelos reducidos a Cuba en invierno

Los pasajeros que viajan entre Estados Unidos y Cuba continuarán con una oferta limitada de Delta en los próximos meses

Delta cuenta con autorización para operar 21 frecuencias semanales hacia Cuba: 14 entre Miami y La Habana y siete entre Atlanta y La Habana. (Foto: Cubasí)

Delta Air Lines ha solicitado al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) una nueva exención temporal para mantener suspendidas varias de sus frecuencias hacia Cuba durante la temporada de invierno 2026-2027, comprendida entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027. La aerolínea ya había eliminado la ruta Atlanta-La Habana y reducido su operación desde Miami a un solo vuelo diario durante el verano.

Los pasajeros que viajan entre Estados Unidos y Cuba continuarán con una oferta limitada de Delta en los próximos meses. La compañía busca conservar sus derechos de tráfico sin utilizar toda la capacidad autorizada, con el objetivo de reactivar las frecuencias si las condiciones del mercado mejoran.

Delta cuenta con autorización para operar 21 frecuencias semanales hacia Cuba: 14 entre Miami y La Habana y siete entre Atlanta y La Habana. Sin embargo, actualmente solo mantiene un vuelo diario desde Miami. Durante el verano de 2026, la aerolínea ya había recibido una exención para suspender siete frecuencias de Atlanta y siete de Miami, con vigencia hasta el 24 de octubre.

La nueva solicitud pretende extender esa suspensión durante el invierno, manteniendo únicamente la conexión diaria Miami-La Habana. Si el DOT aprueba la petición, Delta conservará sus derechos para aumentar vuelos en el futuro, aunque por ahora la ruta Atlanta-La Habana seguirá sin operación.

La compañía atribuye la reducción de vuelos a la baja demanda en el mercado entre Estados Unidos y Cuba, afectado por la crisis económica de la isla, la caída del turismo internacional y las restricciones que limitan a determinados viajeros. En este contexto, el segmento más estable es el de pasajeros que viajan desde el sur de Florida para visitar a familiares y amigos, lo que explica que Miami continúe siendo el principal punto de conexión de Delta con La Habana.

La decisión final dependerá del DOT, que deberá evaluar la solicitud presentada por la aerolínea.