Turismo ruso hacia Cuba cayó en la primera mitad del año

Cuba perdió hasta el 70 por ciento del flujo turístico ruso en el primer semestre del año debido a la suspensión de vuelos, declaró hoy el vicepresidente de la Asociación de Turoperadores de Rusia, Artur Muradián.
«Debido a la suspensión del tráfico aéreo, Cuba perdió el 70 por ciento del flujo turístico ruso en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025», señaló Muradián este viernes en una entrevista para la agencia de noticias Sputnik.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden que permite la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, y también declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.
La medida ha exacerbado aún más la escasez de combustible en Cuba, afectando el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación. Los vuelos entre Rusia y Cuba fueron suspendidos en febrero.
Los potenciales turistas rusos ya saben, porque las redes lo publican todo, que los rusos que han ido ha Cuba regresan hablando pestes de los hoteles: que si plagas de cucarachas, que si Chinches, que si Moscas, que no hay agua, que no hay luz, que los restaurantes son lo mas parecido a un comedor obrero, donde falta de todo lo basico, lo minimo.. En fin, que con todas estas malas reseÑas, es imposible que vaya turismo ruso a Cuba.
LOS HOTELES DEBEN DE TENER CONDICIONES OPTIMAS DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE ESTRELLAS, Y LUEGO HACER PUBLICIDAD PARA ATRAER A LOS TURISTAS EN GENERAL.