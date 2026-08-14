Turismo ruso hacia Cuba cayó en la primera mitad del año

La información fue dada a conocer por el vicepresidente de la Asociación de Turoperadores de Rusia, Artur Muradián

Cuba perdió el 70 por ciento del flujo turístico ruso en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. (Foto: PL)

Cuba perdió hasta el 70 por ciento del flujo turístico ruso en el primer semestre del año debido a la suspensión de vuelos, declaró hoy el vicepresidente de la Asociación de Turoperadores de Rusia, Artur Muradián.

«Debido a la suspensión del tráfico aéreo, Cuba perdió el 70 por ciento del flujo turístico ruso en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025», señaló Muradián este viernes en una entrevista para la agencia de noticias Sputnik.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden que permite la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, y también declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.

La medida ha exacerbado aún más la escasez de combustible en Cuba, afectando el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación. Los vuelos entre Rusia y Cuba fueron suspendidos en febrero.